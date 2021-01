EÚ vyzýva novú administratívu USA na formovanie digitálnej regulácie

Brusel 20. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) víta nadchádzajúcu inauguráciu nového prezidenta USA Joea Bidena a označila ju za „nový úsvit“ pre Európu a USA. Trvá však na tom, aby americké technologické spoločnosti boli regulované tak, aby sa zastavili nenávistné prejavy v online priestore.



EÚ a USA sú poprednými svetovými obchodnými mocnosťami, spolu s Čínou. Majú úzke kultúrne, historické, obchodné a obranné väzby. Ale doterajší prezident USA Donald Trump sa snažil postaviť EÚ na vedľajšiu koľaj a podporoval odchod Británie z bloku.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu v Európskom parlamente (EP) uviedla, že po štyroch rokoch Trampovej politiky „America First“ je spoločné formovanie novej globálnej digitálnej regulácie prvoradé.



„Tento nový úsvit v Amerike je moment, na ktorý sme čakali,“ povedala von der Leyenová. Zároveň však varovala, že „tento pocit úľavy by nás nemal viesť k tomu, aby sme si robili ilúzie. Trump môže byť o pár hodín históriou, ale jeho nasledovníci zostávajú.“



Podľa predsedníčky EK zrejme nebude možné úplne zabrániť podnecovaniu násilia, ktoré viedlo k útoku na americký Kapitol 6. januára, napriek tomu však voľné šírenie prejavov nenávisti a falošných správ na internete nesmie byť dovolené.



Zákonodarcovia EÚ diskutujú o novej digitálnej politike, ktorá by mala vplyv na americké giganty Google, Facebook či Apple, ale bez vlastných veľkých technologických spoločností môže ochrana súkromia a protimonopolná regulácia EÚ zájsť len potiaľto.



Von der Leyenová vo svojom prejave navrhla založenie spoločnej technologickej rady EÚ a USA ako prvý krok k vypracovaniu šablóny pre globálnu digitálnu reguláciu, ktorú by mohli nasledovať aj ostatné krajiny sveta.



EÚ chce regulácie v oblasti umelej inteligencie alebo zbierania obrovského množstva údajov, ale bez toho, aby súčasne došlo k obmedzeniu výhod, ktoré prinášajú technológie, ako sú napríklad autonómne autá alebo zdieľanie údajov v boji proti chorobám.



Predseda Európskej rady Charles Michel zároveň v stredu v EP uviedol, že transatlantické priority by mali zahŕňať aj boj proti ochoreniu COVID-19 a zmenu podnebia. „Vytvorme nový pakt pre silnejšiu Európu, pre silnejšiu Ameriku a pre lepší svet,“ povedal zákonodarcom.