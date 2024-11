EÚ začala vo WTO formálne konanie proti čínskym clám na dovoz brandy

Brusel/Ženeva 25. novembra (TASR) - Európska komisia v pondelok začala konanie v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti clám, ktoré Čína zaviedla na dovoz brandy z Európskej únie (EÚ). Ide o najnovší krok v čoraz napätejšom obchodnom spore medzi Bruselom a Pekingom. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu businesstimes.



EÚ formálne podala žiadosť o konzultáciu. Ide o prvý krok v procese urovnávania sporov. Čína má teraz desať dní na odpoveď. Ak sa spor nevyrieši prostredníctvom konzultácií, môže sa ťahať celé roky.



Minulý mesiac čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že začne vyberať dočasné antidumpingové clá v rozsahu od 30,6 % do 39 % na brandy z EÚ.



Tento krok bol všeobecne vnímaný ako odveta Pekingu za antisubvenčné vyšetrovanie a následné zavedenie dodatočných ciel v EÚ až do výšky 35,3 % na dovoz elektromobilov čínskej výroby.



Čínske ministerstvo obchodu v pondelok potvrdilo, že dostalo žiadosť o konzultáciu a bude túto záležitosť riešiť v súlade s pravidlami WTO, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. "Dočasné antidumpingové opatrenia boli implementované na základe čínskeho práva, na žiadosť domáceho priemyslu, po spravodlivom a nestrannom prešetrení a sú legitímnymi obchodnými opravnými prostriedkami plne v súlade s pravidlami WTO," dodalo.



Európska komisia zase tvrdí, že "dočasné opatrenia Číny týkajúce sa brandy z EÚ nie sú založené na faktoch, a preto nie sú v súlade s pravidlami WTO". "EÚ berie veľmi vážne každé nespravodlivé alebo sporné použitie nástrojov na ochranu obchodu proti akémukoľvek sektoru našej ekonomiky," povedal Valdis Dombrovskis, odchádzajúci eurokomisár pre obchod.



Čína ako odvetu za clá na elektromobily začala tiež vyšetrovanie dumpingu v prípade dovozu bravčového mäsa a mlieka z EÚ. Brusel už spustil námietku vo WTO proti vyšetrovaniu mliekarenského priemyslu, a to už v štádiu začiatku vyšetrovania. To je po prvý raz, čo sa odvolal v takom ranom štádiu.



Spor o brandy viedol k protestom farmárov a výrobcov vo Francúzsku. Sťažujú sa, že ich zasiahla obchodná vojna, ktorú nezapríčinili. Minulý týždeň vstúpili zamestnanci výrobcu brandy Hennessy do štrajku za rozhodnutie vedenia fľaškovať koňak v Číne v snahe obísť clá.



V októbri podľa čínskych colných údajov klesol vývoz francúzskeho koňaku do Číny medziročne o 39,5 % na 115 miliónov USD (110,45 milióna eur). A za prvých desať mesiacov sa hodnota jeho exportu znížila o 26,4 % na niečo vyše 1 miliardy USD.



Medzitým pokračujú rokovania medzi EÚ a Čínou s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by zmiernila vplyv ciel na dovoz elektromobilov. Podľa zdrojov z rokovaní sa obe strany sporia o štruktúru cenového záväzku, na základe ktorého by sa na dovoz vozidiel do Únie stanovila minimálna cena.



(1 EUR = 1,0412 USD)