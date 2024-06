EÚ začala vyšetrovanie obchodu s aplikáciami spoločnosti Apple

Brusel 24. júna (TASR) - Americký technologický gigant Apple riskuje pokuty vo výške miliárd eur. Európska únia (EÚ) totiž zistila, že pravidlá jeho obchodu App Store sú v rozpore so zákonom o digitálnych trhoch (DMA), pretože bránia vývojárom aplikácií voľne nasmerovať spotrebiteľov na alternatívne kanály pre ponuky a obsah. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Európska komisia, ktorá pôsobí aj ako protimonopolný a technologický regulátor EÚ, uviedla, že zaslala spoločnosti Apple svoje predbežné zistenia po vyšetrovaní, ktoré sa začalo v marci.



Komisia oznámila tiež, že otvára vyšetrovanie výrobcu smartfónov iPhone v súvislosti s jeho novými zmluvnými požiadavkami na vývojárov aplikácií tretích strán a obchody s aplikáciami. Týka sa to troch podmienok spoločnosti Apple.



"Žiadna z týchto podmienok neumožňuje vývojárom voľne nasmerovať svojich zákazníkov. Vývojári napríklad nemôžu poskytovať informácie o cenách v rámci aplikácie alebo iným spôsobom komunikovať so svojimi zákazníkmi s cieľom propagovať ponuky dostupné na alternatívnych distribučných kanáloch," uviedol dozorný orgán EÚ.