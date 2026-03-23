EÚ začne vykonávať obchodnú a colnú dohodu s Mercosurom od 1. mája
Autor TASR
Brusel 23. marca (TASR) - Európska únia v pondelok oznámila krajinám skupiny Mercosur aktiváciu nástroja predbežného vykonávania dočasnej obchodnej dohody (iTA) medzi EÚ a Mercosurom. Obchodná a colná dohoda sa začne predbežne uplatňovať od 1. mája 2026, spresnila Európska komisia (EK), informuje bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že zaslaním svojej „verbálnej nóty“ Paraguaju, právnemu strážcovi zmlúv skupiny Mercosur, vykonala posledný procedurálny krok potrebný na predbežné vykonávanie dohody v súlade s rozhodnutím Rady EÚ (členské štáty) z 9. januára tohto roku.
Dočasná obchodná dohoda sa bude predbežne vykonávať od 1. mája medzi EÚ a všetkými krajinami Mercosuru, ktoré ukončia svoje ratifikačné postupy a informujú o tom EÚ do konca marca, Argentína, Brazília a Uruguaj tak už urobili. Paraguaj nedávno ratifikoval dohodu a očakáva sa, že čoskoro tiež zašle svoje oznámenie.
Predbežné vykonávanie zabezpečuje odstránenie ciel na určité produkty od prvého dňa, čím sa vytvárajú predvídateľné pravidlá pre obchod a investície. Podniky, spotrebitelia a poľnohospodári z krajín EÚ tak môžu začať okamžite ťažiť z výhod tejto dohody, zatiaľ čo citlivé sektory hospodárstva EÚ sú plne chránené spoľahlivými zárukami.
Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá uviedol, že ide o dôležitý krok k preukázaniu dôveryhodnosti EÚ ako významného obchodného partnera.
„Prioritou je teraz premeniť dohodu medzi EÚ a Mercosurom na konkrétne výsledky. Tie poskytnú vývozcom z Únie platformu, ktorú potrebujú na využitie nových príležitostí pre obchod, rast a pracovné miesta. Predbežné vykonávanie dohody nám umožní začať plniť tento sľub. Teším sa na to, že dohoda naplní svoj potenciál, posilní naše hospodárstvo a upevní naše postavenie v svetovom obchode, zatiaľ čo dokončíme všetky potrebné demokratické postupy,“ odkázal Šefčovič.
Predbežné vykonávanie obchodnej dohody zabezpečí tiež silnejšiu spoluprácu medzi EÚ a Mercosurom v naliehavých globálnych otázkach, ako sú pracovné práva a zmena klímy. Vytvorí odolnejšie a spoľahlivejšie dodávateľské reťazce, ktoré sú kľúčové najmä pre predvídateľný tok kritických surovín.
Komisia upozornila, že európski vývozcovia sa môžu dozvedieť viac o tom, ako profitovať z tejto dohody, prostredníctvom platformy Access2Markets (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home), na ktorej čoskoro sprístupní všetky potrebné informácie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
