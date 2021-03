EÚ žaluje Britániu za nevymáhanie nezákonnej pomoci na Gibraltáre

Brusel 19. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok uviedla, že sa rozhodla podať žalobu na Spojené kráľovstvo na Súdnom dvore EÚ. Dôvodom je, že britská vláda ešte pred brexitom nevymohla v plnej miere nezákonnú štátnu pomoc vo výške okolo 100 miliónov eur poskytnutú v Gibraltári za pasívne úroky a licenčné poplatky, čo od Londýna požadovala eurokomisia.



Komisia spresnila, že v decembri 2018 prijala rozhodnutie týkajúce sa režimu oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb v Gibraltári v dobe od 1. januára 2011 do 30. júna 2013 a od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013, a vzťahujúce sa tiež na päť daňových rozhodnutí vydaných medzi rokmi 2011 a 2013. Podľa rozhodnutia EK boli tieto opatrenia vyhlásené za nezákonné a nezlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci platnými v EÚ, a preto musela britská strana poskytnutú pomoc od príjemcov vypýtať späť.



Pravidlá EÚ o štátnej pomoci v zásade vyžadujú, aby sa vrátila nezákonná štátna pomoc, čím sa má zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže, ktoré uvedená štátna pomoc spôsobila.



Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti spresnila, že pomoc poskytnutá Gibraltárom, ktorý je pod správou Spojeného kráľovstva, vo forme oslobodenia od dane z príjmu právnických osôb pre pasívne úroky a licenčné poplatky poskytla nespravodlivú výhodu niektorým nadnárodným spoločnostiam a Spojené kráľovstvo a gibraltárske orgány ju mali následne vymáhať.



"Avšak ani viac ako dva roky potom, čo Európska komisia prijala toto rozhodnutie, sa poskytnutú pomoc stále nepodarilo získať späť v plnom rozsahu a nedosiahol sa dostatočný pokrok pri obnove hospodárskej súťaže. Preto sme sa rozhodli podať žalobu na Spojené kráľovstvo na Súdny dvor za nevykonanie tohto rozhodnutia," uviedla Vestagerová v správe pre médiá.



Gibraltárske orgány mali termín na vykonanie rozhodnutia EK do 23. apríla 2019. Komisia tvrdí, že kým nedôjde k úplnému vráteniu nezákonnej pomoci, jej príjemcovia budú aj naďalej profitovať z nezákonnej konkurenčnej výhody.



To platí aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, lebo dohoda o brexite pripúšťa možnosť súdnych konaní zo strany eurokomisie za nevykonanie rozhodnutí prijatých pred koncom prechodného obdobia, čiže pred 31. decembrom 2020, pričom dohoda stanovuje, že v týchto veciach má kompetencie konať Súdny dvor EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)