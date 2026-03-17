EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová
Brusel 17. marca (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa v utorok spoločne vyjadrili k poškodenému ropovodu Družba na území Ukrajiny. V pondelňajšom (16. 3.) liste ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému naznačili, že opravy poškodeného ropovodu môžu byť hradené z fondov EÚ, informuje spravodajca TASR.
Costa aj Leyenová v utorňajšom vyhlásení pripomenuli, že po ruských útokoch na ropovod Družba na území Ukrajiny z 27. januára, ktoré viedli k prerušeniu dodávok ropy do Maďarska a Slovenska, sa obaja a aj ich pracovné tímy zapojili do intenzívnych diskusií s členskými štátmi a Ukrajinou na všetkých úrovniach, ktorých cieľom bolo opraviť a obnoviť tok ropy do Maďarska a Slovenska.
Tomuto vyhláseniu predchádzal list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý v pondelok podpísali Costa aj Leyenová. V liste sa uvádza, že EÚ si uvedomuje riziko ďalších možných ruských útokov na ropovod Družba, ale v súčasných časoch „vysokej volatility na energetických trhoch“ má obnovenie tokov ropy cez Ukrajinu pre Európu veľký význam a pomôže stabilizácii trhu.
V liste sa tiež spresňuje, že všetky náklady pri poskytovaní technickej podpory a oprave poškodeného ropovodu budú hradené z fondov EÚ.
„EÚ ponúkla Ukrajine technickú podporu a financovanie. Ukrajinci túto ponuku privítali a prijali. Európski experti sú okamžite k dispozícii. Našou prioritou je zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre všetkých európskych občanov,“ uvádza sa v spoločnom utorňajšom vyhlásení.
V text sa tiež zdôrazňuje, že Európska komisia bude aj naďalej spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami na alternatívnych trasách pre tranzit neruskej ropy do krajín strednej a východnej Európy.
V pondelok ešte pred začatím rokovaní Rady EÚ pre energetiku v Bruseli český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček navrhol, že Česko by mohlo viesť misiu EÚ na Ukrajinu, ktorá by mala skontrolovať situáciu s poškodeným ropovodom. Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) následne potvrdila, že v Bruseli hovorila s Havlíčkom aj s maďarským rezortným ministrom a dodala, že aj slovenskej aj maďarskej delegácii sa návrh českej strany, ktorý možno vnímať ako nezaujatý, veľmi pozdáva a vítajú ho.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
