EÚ zašle Moldavsku poslednú tranžu makrofinančnej pomoci

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že sa rozhodla poskytnúť Moldavsku 50 miliónov eur, a to 45 miliónov eur vo forme pôžičiek a päť miliónov eur vo forme grantov. Pôjde o piatu a poslednú tranžu prebiehajúcej makrofinančnej pomoci Moldavsku od jej spustenia v júli 2022.



Komisia spresnila, že s touto poslednou platbou Moldavsko dostalo celkovo 295 miliónov eur v rámci tejto konkrétnej operácie. Uvedená finančná podpora pomôže Moldavsku pokryť časť jeho finančných potrieb na rok 2024 a zaručiť makroekonomickú stabilitu a zároveň podporiť moldavskou vládou rozbehnutý program reforiem v súlade s prebiehajúcim programom Medzinárodného menového fondu (MMF).



Komisia poslednú tranžu uvoľní po tom, čo dôjde k záveru, že krajina spĺňa všetky politické podmienky dohodnuté s EÚ. Preverí, do akej miery Moldavsko posilnilo právny štát a či sa snaží posunúť sa k finalizácii postupu predchádzajúceho schvaľovania pre samosprávne orgány súdnictva. Moldavsko pokrok dosahuje aj v boji proti korupcii vymedzením právomocí protikorupčnej prokuratúry a národného protikorupčného centra pre vyšetrovanie prípadov korupcie na vysokých miestach.



Podľa správy EK Moldavsko pokračuje aj v boji proti tieňovej ekonomike, a to prijatím programu zamestnanosti na roky 2022 - 2026 a vykonávaním cielených opatrení na boj proti nelegálnej práci.



Moldavsko posilnilo i svoj energetický sektor zvýšením pracovnej sily a posilnením odborných znalostí v rámci ministerstva energetiky a Národného centra pre udržateľnú energiu.



Makrofinančná pomoc je súčasťou širšieho úsilia EÚ o podporu Moldavska po mnohých výzvach, ktorým táto krajina musela čeliť v uplynulých rokoch. Ide zároveň aj o pomoc krajine napredovať v jej eurointegračnom úsilí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)