EÚ zaznamenala zmiernenie kontroly vývozu vzácnych zemín z Číny

Peking 6. júna (TASR) - Obchodná komora Európskej únie v Číne (European Union Chamber of Commerce in China, EUCCC) v piatok uviedla, že zaznamenala „určité zlepšenie“ pokiaľ ide o zmiernenie kontroly vývozu vzácnych zemín z Číny, ktoré sú dôležité pre globálny priemysel. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa komory sa počet vývozných licencií pre európske spoločnosti zvýšil. Čína zjavne umožnila vybaviť najnaliehavejšie prípady, „aby sa vyhla veľkej kríze,“ uviedla EUCCC.



Začiatkom apríla zaviedol Peking kontrolu vývozu siedmich z týchto dôležitých vzácnych kovov v rámci colnej vojny s USA.



V dôsledku toho musia spoločnosti so sídlom mimo Číny prejsť zložitým procesom podávania žiadostí, aby získali povolenie na vývoz surovín.



„Naši členovia stále zápasia s procesom schvaľovania vývozných licencií, a to pre dlhé čakacie lehoty a nedostatočnú transparentnosť. To negatívne ovplyvňuje výrobné linky v Európe aj v iných krajinách,“ povedal prezident EUCCC Jens Eskelund.



„Sme v pravidelnom kontakte s čínskymi úradmi,“ povedal a dodal, že komora pripravuje odporúčania, ktoré by mohli eliminovať tieto problémy, čo je v spoločnom záujme EÚ aj Číny.



Firmy v Európe, Japonsku a USA sa dostali pod tlak, pretože vzácne zeminy sú nevyhnutné pre množstvo technológií, vrátane tzv. zelených technológií. V najhoršom prípade sa výroba môže zastaviť. Čína je popredným svetovým spracovateľom a dodávateľom týchto surovín.