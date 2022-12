EÚ žiada USA riešiť jej obavy týkajúce sa zákona o znižovaní inflácie

Brusel/Washington 6. decembra (TASR) - EÚ očakáva, že Spojené štáty budú konštruktívne riešiť jej obavy vyplývajúce z amerického zákona o znižovaní inflácie. Táto výzva odznela v pondelok na treťom ministerskom stretnutí transatlantickej Rady pre obchod a technológie (TTC) v College Park v štáte Maryland. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Spojené štáty zastupovali šéf diplomacie Antony Blinken, ministerka obchodu Gina Raimondová, americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová a EÚ podpredsedovia EK Margrethe Vestagerová a Valdis Dombrovskis.



Únia zopakovala svoje silné obavy z diskriminačných ustanovení tohto zákona a rušivých dotácií, pričom očakáva, že USA budú konštruktívne riešiť jej obavy. V oblasti digitálnej infraštruktúry EÚ a USA naznačili, že uľahčia projekty, ktoré posilnia odolnosť citlivých infraštruktúr, ako sú strategické pozemné a podmorské káble.



S cieľom urýchliť zavádzanie elektromobilov USA a EÚ pripravia spoločnú medzinárodnú normu o nabíjacích systémoch pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorá sa má prijať do roku 2024. V roku 2023 chcú vypracovať odporúčania pre verejnú elektrickú infraštruktúru nabíjania elektromobilov.



Ruská agresia proti Ukrajine vyvinula tlak na globálne dodávateľské reťazce a preto EÚ a USA podpísali dve dohody: mechanizmus včasného varovania na spoločné riešenie a zmiernenie narušení dodávateľského reťazca polovodičov a záväzok vzájomnej transparentnosti dotácií na polovodiče.



Obe strany budú spolupracovať na združovaní digitálnych zdrojov s cieľom riešiť kľúčové výzvy v oblasti klimatických zmien a predpovede extrémneho počasia, zdravia alebo inteligentného poľnohospodárstva a sprístupnia ich partnerským krajinám.



Spolupráca v rámci TTC bola kľúčová pre rýchle a zosúladené zavedenie kontrol vývozu pokročilých technológií do Ruska. EÚ a USA sa dohodli na ďalšej spolupráci v tejto oblasti. Preskúmajú tiež politické nástroje, ktoré by sa dali použiť na riešenie netrhových hospodárskych politík a praktík ako aj možnosti spoločného úsilia pri riešení hospodárskeho nátlaku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)