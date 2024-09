EÚ zníži clá pre Teslu a niektorých výrobcov elektromobilov z Číny

Brusel 10. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) zníži navrhované konečné clá na dovoz elektromobilov Tesla a mierne upraví colné sadzby pre niektoré ďalšie elektrické vozidlá z Číny po zohľadnení pripomienok ich výrobcov. Uviedol to v utorok zdroj oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa zdroja Brusel zníži colnú sadzbu pre elektromobily Tesla vyrobené v Číne na 7,8 % z 9 % a pre Geely na 18,8 % z predchádzajúcich 19,3 %. V prípade spoločnosti BYD nedošlo k žiadnej zmene colnej sadzby, ktorá zostáva na úrovni 17 %, zatiaľ čo na autá SAIC a ďalších spoločností, ktoré nespolupracujú pri vyšetrovaní EÚ, sa naďalej bude vzťahovať maximálna sadzba 35,3 %, uviedol zdroj.



Tieto clá sú nad rámec štandardného dovozného cla EÚ na autá vo výške 10 %.



Európska komisia, ktorá vedie antisubvenčné vyšetrovanie elektrických vozidiel vyrobených v Číne, odmietla správu komentovať.



Minulý mesiac predstavila EÚ návrh konečných ciel na dovoz elektrických áut z Číny, pričom colná sadzbu vo výške 9 % pre modely Tesla bola výrazne nižšia než sadzba na úrovni 20,7 % pre ostatné spolupracujúce spoločnosti, ako sú Chery, Great Wall Motor, NIO a iné firmy.



Čína a dotknuté spoločnosti dostali 10 dní na predloženie pripomienok a Komisia ich zohľadnila pri stanovení revidovaných colných sadzieb.



O návrhu konečných ciel bude hlasovať všetkých 27 štátov EÚ. Vstúpia do platnosti, ak proti nim nebude tzv. kvalifikovaná väčšina 15 členov zastupujúcich 65 % obyvateľov EÚ. Je to vysoký limit, ktorý sa málokedy podarí splniť.