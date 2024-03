EÚ zrejme umožní retroaktívne clá pre čínske elektromobily

Brusel 6. marca (TASR) - Európska komisia začne vo štvrtok (7.3.) colnú registráciu dovozu čínskych elektrických vozidiel (EV). To znamená, že tento dovoz môžu zasiahnuť clá, ak vyšetrovanie Európskej únie (EÚ) neskôr dospeje k záveru, že čínski výrobcovia dostávajú nespravodlivé dotácie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Komisia vykonáva protisubvenčné vyšetrovanie čínskych elektromobilov na batérie. Cieľom je určiť, či je potrebné zaviesť clá na ochranu výrobcov v Únii. Vyšetrovanie by sa malo skončiť v novembri, ale EÚ by mohla uložiť dočasné clá už v júli.



V dokumente zverejnenom v utorok (5.3.) sa uvádza, že Komisia má dostatok dôkazov, ktoré poukazujú na to, že čínske elektromobily sú dotované a dovoz sa od formálneho začatia vyšetrovania v októbri medziročne zvýšil o 14 %.



Výrobcovia z EÚ by mohli utrpieť škodu, ktorú by bolo ťažké napraviť, ak by čínsky dovoz pokračoval týmto zrýchleným tempom pred ukončením vyšetrovania.



Čínska obchodná komora pri EÚ uviedla, že je týmto krokom sklamaná. Nárast dovozu podľa nej odráža rastúci európsky dopyt po elektrických vozidlách.