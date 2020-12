EÚ zriaďuje observatórium pôd,chce prispieť k ozdraveniu pôdy v Európe

Brusel 4. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že uviedla do prevádzky Observatórium EÚ pre pôdu. Ide o snahy zabezpečiť, aby 75 percent pôd v EÚ bolo zdravých do roku 2030 a schopných poskytovať základné ekosystémové služby.



Observatórium je súčasťou misie programu Horizont EÚ v oblasti zdravej pôdy a potravín. Misia s názvom "Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život" chce prispieť k naplneniu ambiciózneho cieľa mať do roku 2030 až 75 % pôd v krajinách EÚ zdravých.



Misia je v súlade s ambíciou Európskej zelenej dohody dosiahnuť nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy.



Komisia spresnila, že aby bolo možné zabezpečiť čistý vzduch, vodu a pôdu, čiže zdravé ekosystémy a zdravé životné prostredie pre Európanov, EÚ musí zlepšiť prevenciu a predchádzať znečisťovaniu, monitorovať mieru znečistenia a informovať o tom zodpovedné úrady.



Observatórium EÚ pre pôdu, ktoré bolo spustené v piatok, poskytne potrebné údaje na sledovanie pokroku pri dosahovaní európskych cieľov a zámerov v oblasti zdravia pôdy. Konečným cieľom je zlepšenie hospodárenia s pôdou a zastavenia degradácie pôdy.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski v príhovore počas otvorenia observatória uviedol, že ide o dôležitý krok v sprístupňovaní informácií a údajov o pôde pre všetky zainteresované strany.



"Zdravie pôdy je čoraz viac v centre pozornosti. Zdôrazňuje sa jej význam pre potravinovú bezpečnosť, čistú vodu, biodiverzitu a pre lepšie zvládanie klimatických zmien. Výskum a inovácie budú mať zásadný význam pri hľadaní riešení, ktoré je možné testovať, replikovať a využívať v praxi. Tu bude navrhovaná misia EÚ v oblasti zdravia a potravín v pôde v kombinácii so spoločnou poľnohospodárskou politikou účinným nástrojom na podporu udržateľného hospodárenia s pôdou, ktorý pre spoločnosť prináša väčšie výhody," opísal situáciu komisár.



Observatórium bude prevádzkovať Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré spadá pod kontrolu EK a ktoré má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním politicky významných údajov a informácií o pôde, a to v európskom, ako aj globálnom meradle.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)