EÚ zvažuje cenový strop na ruskú naftu vo výške 100 USD za barel

Brusel 26. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) pripravuje plán na zavedenie cenového stropu na ruskú naftu vo výške 100 USD (91,78 eura) za barel (159 litrov). Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Táto úroveň by mohla pomôcť odvrátiť najhoršie dôsledky zákazu dovozu palív z Ruska, ktorý blok uvalí na Moskvu už o 10 dní.



Európska komisia, výkonná zložka EÚ, zvažuje výšku cenových stropov na ropné produkty z Ruska po tom, ako skupina G7 (najbohatších ekonomík sveta) ponúkla cenové rozpätie, ktoré čiastočne vychádza z existujúceho cenového stropu pre ruskú ropu (60 USD za barel). Očakáva sa, že limit na cenu ruskej nafty bude platiť od 5. februára, teda od rovnakého dátumu, keď v EÚ začne platiť zákaz na takmer všetok dovoz rafinérskych produktov z Ruska, čo je trest za jeho inváziu na Ukrajinu.



EÚ a G7 chcú zaviesť limity na ruský vývoz do tretích krajín, ktorých spoločnosti budú mať prístup ku kľúčovým západným službám len vtedy, ak budú tieto limity dodržiavať. Horná cenová hranica na úrovni 100 USD za barel by sa podľa ľudí oboznámených s problematikou vzťahovala na produkty, ako je nafta, ktorá má tendenciu predávať sa s prirážkou voči cene ropy. Zatiaľ, čo pri iných ropných produktoch, ktoré sa zvyčajne predávajú so zľavou, ako je vykurovací olej, by bola cenová hranica na úrovni 45 USD, dodali zdroje, podľa ktorých sa tieto čísla sa môžu počas rokovaní medzi členskými štátmi ešte zmeniť.



Cieľom rokovaní je vybalansovať dva protichodné ciele: na jednej strane obmedziť príjmy Ruska na financovanie vojny na Ukrajine a zároveň zabrániť prudkému nárastu cien alebo nedostatku kľúčových produktov na globálnom trhu. EÚ sa bude musieť jednomyseľne dohodnúť na úrovniach cenového stropu, ktoré potom bude musieť schváliť aj skupina G7.



Diplomati EÚ začnú o cenových hladinách formálnejšie diskutovať v piatok (27. 1.) a očakáva sa, že rozhovory budú búrlivé.



(1 EUR = 1,0895 USD)