EÚ zvažuje predaj dlhopisov na financovanie energetiky a obrany

Brusel 8. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) zvažuje masívny predaj spoločných dlhopisov na financovanie energetiky a obrany, keďže sa blok vyrovnáva s následkami ruskej invázie na Ukrajinu.



Podľa zdrojov oboznámených s prípravami môže byť návrh prezentovaný po mimoriadnom samite lídrov EÚ vo Versailles, ktorý sa uskutoční 10. až 11. marca. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. V tej sa uvádza tiež, že predstavitelia Únie stále pracujú na detailoch o tom, ako by predaj dlhov fungoval a koľko financií by mal priniesť.



Tento mimoriadny krok prichádza len rok po tom, ako EÚ spustila núdzový balík pomoci v hodnote 1,8 bilióna eur podporený spoločným dlhom na financovanie snahy členských štátov o zvládnutie pandémie nového koronavírusu.



Po invázii ruskej armády na Ukrajinu však teraz blok čelí obrovským finančným potrebám, pretože začína reformovať svoju energetickú a vojenskú infraštruktúru.



„Musíme nájsť nové nástroje na riešenie nových problémov, ktoré pred nás táto kríza stavia,“ povedal v pondelok (7. 3.) večer poslancom vo francúzskom Štrasburgu eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Dodal, že lídri EÚ poskytnú na samite politické usmernenia k ďalším krokom.



Hovorca komisie odmietol správu komentovať, uviedol však, že predstavitelia bloku situáciu naďalej monitorujú a sú pripravení reagovať na meniace sa okolnosti.



Na pláne by sa podieľala Európska komisia, výkonná zložka bloku, a zahŕňal by vydávanie dlhopisov a následné nasmerovanie výnosov členským štátom vo forme zvýhodnených pôžičiek na financovanie výdavkov v oblastiach, ktoré zdroje neidentifikovali, pretože tieto plány sú súkromné.



Jednou z možností je štruktúra plánu podobná programu SURE, uviedli niektorí predstavitelia EÚ s odvolaním sa na schému, ktorá bola použitá na financovanie iniciatív na podporu zamestnanosti po pandémii.