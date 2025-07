EÚ zvažuje zaviesť prírodné kredity

Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že zaviedla nový plán pre takzvané prírodné kredity s cieľom stimulovať súkromné investície do opatrení na ochranu a zachovania prírody a odmeňovať tých, ktorí tieto opatrenia vykonávajú a investujú do nich. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa správy EK prírodné kredity predstavujú príležitosť pre podnikanie aj obnovu prírody súčasne, lebo podporia biodiverzitu, zachovajú biotopy a zároveň prinesú zisky pre tých, ktorí pracujú na ochrane prírody, a pre investorov. Zamerajú sa tiež na riešenie problémov spojených s degradáciou prírody a zmenou klímy, pričom podporia širšie ciele EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a odolnosti v súlade s Kompasom konkurencieschopnosti EÚ a Dohodou o čistom priemysle.



Komisia aj touto cestou hľadá spôsoby, ako zvýšiť financovanie ochrany životného prostredia bez toho, aby boli zaťažené štátne rozpočty zavalené inými prioritami, napríklad výdavkami na obranu.



Exekutíva EÚ chce ešte tento rok zriadiť expertnú skupinu zo zástupcov vlád, poľnohospodárov, miestnych komunít a vedcov, ktorá bude vyvíjať metodiky pre prírodné kredity. Komisia bude financovať pilotný projekt do roku 2027.



Plán je umožniť spoločnostiam alebo členským krajinám nakupovať kredity vydané poľnohospodármi, lesníkmi a inými správcami pôdy, ktorí chránia prírodu - výsadbou stromov a rozširovaním lesných oblastí, obnovou mokradí alebo prechodom na regeneratívne poľnohospodárstvo. Expertná skupina posúdi, ako certifikovať prírodné kredity a vytvoriť pre ne trh ešte predtým ako rozhodne, či to zahrnie do legislatívy EÚ.



Eurokomisárka pre životné prostredie Jessika Roswallová spresnila, že nejde o to, aby sa z prírody stala nejaká komodita, ale o uznanie a odmeňovanie opatrení, ktoré obnovujú a udržiavajú prírodu.



„Prírodné kredity majú potenciál prilákať nevyhnutné súkromné investície a odmeniť tých, ktorí sú správcami našej pôdy a morí vrátane poľnohospodárov, lesníkov a miestnych komunít. Náš cieľ je jasný - spolupracovať ruka v ruke s prírodou a premeniť ju na príležitosť pre odolnú a konkurencieschopnú ekonomiku,“ vysvetlila komisárka.



Podľa správy EK tri štvrtiny podnikov v krajinách eurozóny závisia od prírody, a preto kredity na ochranu prírody sa stávajú inovatívnym nástrojom, ktorý mení spôsob, ako prírodu chrániť a prilákať investorov. Kredity ponúknu nové príjmové príležitosti pre poľnohospodárov, lesníkov, rybárov, vlastníkov pôdy a miestne komunity a zároveň im pomôžu obnovovať ekosystémy a posilňovať odolnosť ich podnikov. Komisia tvrdí, že škála potenciálnych kupcov a investorov je široká - od súkromných spoločností a finančných inštitúcií až po malých investorov a verejné subjekty.



EÚ v súčasnosti už realizuje pilotné projekty v oblasti prírodných kreditov vo Francúzsku, Estónsku a Peru.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)