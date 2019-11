EÚ zverejnila výzvu na predkladanie návrhov pre program Erasmus plus

Brusel 5. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v utorok svoju výzvu na predkladanie návrhov do roku 2020 pre program Erasmus+. Rok 2020 je posledným rokom súčasného programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.



Komisia pripomenula, že očakávaný rozpočet vo výške viac ako troch miliárd eur, čo je nárast o 12 percent v porovnaní s rokom 2019, poskytne mladým Európanom ešte viac príležitostí na štúdium, odbornú prípravu alebo získanie odbornej praxe v zahraničí.



V rámci výzvy na predkladanie návrhov do roku 2020 začne EK druhý pilotný program o európskych univerzitách. Cieľom EÚ je okrem toho vytvoriť aj 35.000 príležitostí pre afrických študentov a zamestnancov, aby sa mohli zúčastňovať na tomto programe ako súčasť Africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta.



Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti potvrdil, že EÚ je v roku 2020 pripravená investovať do programu Erasmus+ viac než tri miliardy eur.



"Umožní to otvoriť viac príležitostí pre mladých Európanov študovať alebo získavať prax v zahraničí, čo im pomôže rozvíjať európsku identitu," opísal situáciu komisár.



Podľa jeho slov sú pozitívnou stránkou tohto programu ďalšie investície do európskeho vzdelávacieho priestoru a skutočnosť, že vysoké školy vytvárajú silné nové aliancie, ktoré pripravujú cestu pre univerzity budúcnosti "v prospech študentov, zamestnancov a spoločnosti v celej Európe".



O financovanie v rámci výzvy môže na predloženie návrhov požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. So žiadosťou na pridelenie financií sa môžu prihlásiť aj skupiny mladých ľudí, ktoré sú aktívne v práci s mládežou, ale nie sú formálne zriadené ako mládežnícke organizácie.



Komisia v utorok zverejnila aj Sprievodcu programom Erasmus+ vo všetkých úradných jazykoch EÚ.



Erasmus+ je program EÚ v oblasti mobility a nadnárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014-20. Súčasný program a jeho nástupca, ktorý nadobudne účinnosť v roku 2021, zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.



V máji 2018 EK navrhla zdvojnásobiť rozpočet programu Erasmus na 30 miliárd eur na roky 2021-27, čo umožní až 12 miliónom mladých ľudí získať študijné či pracovné skúsenosti v zahraničí.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)