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EÚ zvýšila tento rok dovoz ruského LNG
Omnoho prudšie než objem sa však zvýšila suma, ktorú za dovezený plyn štáty EÚ zaplatili.
Autor TASR
Brusel/Moskva 13. novembra (TASR) - Európska únia zvýšila v tomto roku dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG ) z Ruska, omnoho prudšie než objem sa však zvýšila suma, ktorú za dovezený plyn štáty EÚ zaplatili. Samotný objem dovozu sa zvýšil za 10 mesiacov medziročne zhruba o 6 %, hodnota dovozu však bola za dané obdobie roka o viac než pätinu vyššia než za celý rok 2025. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje nemeckej mimovládnej organizácie Urgewald a analytickej spoločnosti Kpler, ktoré zverejnil portál TradeWinds.
Organizácia Urgewald na základe svojich výpočtov uviedla, že štáty EÚ zaplatili od januára do konca októbra za dodávky LNG z ruského projektu Jamal 8,7 miliardy eur. „Iba 50 dní do začiatku platnosti úplného zákazu dovozu ruského LNG do Európskej únie prekonala odhadovaná suma za jeho dovoz sumu za celý minulý rok približne o 21 %,“ uviedol Urgewald. V roku 2025 doviezla EÚ z Ruska LNG v hodnote zhruba 7,2 miliardy eur.
Podľa organizácie sa z Ruska do prístavov v EÚ doviezlo za 10 mesiacov tohto roka 12,89 milióna ton LNG. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 6,3 %. Analýza Urgewaldu, ktorá vychádza z údajov spoločnosti Kpler, ukázala, že za toto obdobie prijali prístavy v EÚ celkovo 177 nákladov z projektu Jamal. Európska únia sa na celkovom vývoze LNG z Jamalu podieľala za 10-mesačné obdobie až 81-percentným podielom a stala sa bezkonkurenčne najväčším trhom pre ruský skvapalnený plyn.
Aj keď objem dodávok tak prudko nerástol, výrazne sa však oproti minulému roku zvýšili ceny plynu. To sa odrazilo na hodnote dovozu suroviny z Ruska.
Napríklad v októbri doviezla EÚ prostredníctvom 10 LNG tankerov 705.591 ton skvapalneného plynu z Ruska. Oproti septembru to predstavuje pokles o 11 %, avšak hodnota dovozu podľa odhadov vzrástla, a to na 839 miliónov eur.
Najviac plynu z Ruska nakúpilo v októbri Francúzsko, do ktorého prístavov smerovalo sedem z 10 tankerov. Ďalšie dva tankery dodali LNG do prístavov v Španielsku a jeden do holandského Rotterdamu.
Organizácia Urgewald na základe svojich výpočtov uviedla, že štáty EÚ zaplatili od januára do konca októbra za dodávky LNG z ruského projektu Jamal 8,7 miliardy eur. „Iba 50 dní do začiatku platnosti úplného zákazu dovozu ruského LNG do Európskej únie prekonala odhadovaná suma za jeho dovoz sumu za celý minulý rok približne o 21 %,“ uviedol Urgewald. V roku 2025 doviezla EÚ z Ruska LNG v hodnote zhruba 7,2 miliardy eur.
Podľa organizácie sa z Ruska do prístavov v EÚ doviezlo za 10 mesiacov tohto roka 12,89 milióna ton LNG. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 6,3 %. Analýza Urgewaldu, ktorá vychádza z údajov spoločnosti Kpler, ukázala, že za toto obdobie prijali prístavy v EÚ celkovo 177 nákladov z projektu Jamal. Európska únia sa na celkovom vývoze LNG z Jamalu podieľala za 10-mesačné obdobie až 81-percentným podielom a stala sa bezkonkurenčne najväčším trhom pre ruský skvapalnený plyn.
Aj keď objem dodávok tak prudko nerástol, výrazne sa však oproti minulému roku zvýšili ceny plynu. To sa odrazilo na hodnote dovozu suroviny z Ruska.
Napríklad v októbri doviezla EÚ prostredníctvom 10 LNG tankerov 705.591 ton skvapalneného plynu z Ruska. Oproti septembru to predstavuje pokles o 11 %, avšak hodnota dovozu podľa odhadov vzrástla, a to na 839 miliónov eur.
Najviac plynu z Ruska nakúpilo v októbri Francúzsko, do ktorého prístavov smerovalo sedem z 10 tankerov. Ďalšie dva tankery dodali LNG do prístavov v Španielsku a jeden do holandského Rotterdamu.