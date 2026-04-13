EUIPO: Európa zaostáva v získavaní financií z duševného vlastníctva
Správa poukazuje na nevyužitý potenciál duševného vlastníctva na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v EÚ a zmenšenie inovačnej priepasti voči globálnym konkurentom.
Autor TASR
Brusel/Alicante 13. apríla (TASR) - Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v pondelok zverejnil správu „Financovanie založené na duševnom vlastníctve v Európe: súčasný stav a perspektívy. Smerom k funkčnému európskemu trhu s financovaním duševného vlastníctva“. Správa sa zaoberá nedostatočným využívaním práv duševného vlastníctva pri zaistení financovania pre inovatívne firmy v Európe, informuje spravodajca TASR.
Správa poukazuje na nevyužitý potenciál duševného vlastníctva na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v EÚ a zmenšenie inovačnej priepasti voči globálnym konkurentom. EUIPO zdôrazňuje, že hoci EÚ vyniká vo výskume, podnikateľskom talente a generovaní inovatívnych nápadov, zaostáva v ich komercializácii v porovnaní s konkurentmi. Práva duševného vlastníctva - ochranné známky, patenty, autorské práva a dizajny - sú kľúčové pre hodnotu inovatívnych firiem, ale ako zdroj financovania sú vo veľkej miere nevyužité.
Väčšinu hodnoty inovatívnych spoločností tvorí nehmotný majetok vrátane duševného vlastníctva. Spoločnosti však čelia ťažkostiam pri využívaní portfólia duševného vlastníctva na získanie financií z dôvodu fragmentácie kapitálových trhov, obmedzení v rámci jednotného trhu a štrukturálnych prekážok.
Správa naznačila, že odvetvia vysoko využívajúce duševné vlastníctvo generujú približne 48 % HDP EÚ a zabezpečujú asi 31 % zamestnanosti. Ale len 13 % firiem, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, sa pokúsilo získať financovanie prostredníctvom svojich aktív duševného vlastníctva. Firmy majú obmedzené povedomie o tom, ako zúročiť tieto práva a investorom a bankám chýbajú potrebné znalosti na ocenenie takýchto aktív.
Výkonný riaditeľ EUIPO Joao Negrao pre médiá uviedol, že ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva spájajú nápady s trhmi a pomáhajú podnikom prinášať inovácie na trhy.
„Vzhľadom na to, že aktíva duševného vlastníctva tvoria rastúci podiel na hodnote podnikov, je nevyhnutné zabezpečiť vhodné finančné prostredie pre podnikateľský sektor, najmä pre inovatívne malé a stredné podniky, začínajúce podniky a rýchlo rastúce podniky, aby mohli uvádzať svoje nápady a aktíva duševného vlastníctva na trh,“ uviedol. Dodal, že veľa perspektívnych firiem opúšťa Európu aj preto, že finančný systém EÚ plne neuznáva hodnotu nehmotných aktív pri zaistení financovania, ktoré potrebujú na svoj rast.
Draghiho správa o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti upozornila, že v rokoch 2008 až 2021 presťahovalo svoje sídlo do zahraničia takmer 30 % startupov s hodnotou nad jednu miliardu USD založených v EÚ.
Podľa odhadov EUIPO by financovanie založené na duševnom vlastníctve mohlo každý rok zmobilizovať nové zdroje v hodnote 30 až 120 miliárd eur. Za desaťročné obdobie to predstavuje 150 až 580 miliárd eur s potenciálnym kumulatívnym vplyvom na HDP EÚ v rozmedzí 70 až 750 miliárd eur (0,4 % až 4,2 % HDP EÚ).
Riešenie cyklu financovania si vyžaduje opatrenia v piatich prioritných oblastiach: zviditeľnenie duševného vlastníctva, priradenie relevantnej hodnoty duševnému vlastníctvu, využitie hodnoty duševného vlastníctva na poskytovanie úverov, vybudovanie základne dôkazov a posilnenie koordinácie medzi rôznymi aktérmi. Spolu tieto opatrenia podporia rast, zmobilizujú súkromný kapitál a posilnia inovačnú suverenitu Európy, tvrdí správa EUIPO.
Správa navrhuje sériu opatrení na zlepšenie prístupu k bankovému financovaniu, posilnenie oceňovania duševného vlastníctva a rozšírenie možností financovania nad rámec tradičných bankových úverov vrátane verejnej podpory a rizikového kapitálu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Správa poukazuje na nevyužitý potenciál duševného vlastníctva na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v EÚ a zmenšenie inovačnej priepasti voči globálnym konkurentom. EUIPO zdôrazňuje, že hoci EÚ vyniká vo výskume, podnikateľskom talente a generovaní inovatívnych nápadov, zaostáva v ich komercializácii v porovnaní s konkurentmi. Práva duševného vlastníctva - ochranné známky, patenty, autorské práva a dizajny - sú kľúčové pre hodnotu inovatívnych firiem, ale ako zdroj financovania sú vo veľkej miere nevyužité.
Väčšinu hodnoty inovatívnych spoločností tvorí nehmotný majetok vrátane duševného vlastníctva. Spoločnosti však čelia ťažkostiam pri využívaní portfólia duševného vlastníctva na získanie financií z dôvodu fragmentácie kapitálových trhov, obmedzení v rámci jednotného trhu a štrukturálnych prekážok.
Správa naznačila, že odvetvia vysoko využívajúce duševné vlastníctvo generujú približne 48 % HDP EÚ a zabezpečujú asi 31 % zamestnanosti. Ale len 13 % firiem, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, sa pokúsilo získať financovanie prostredníctvom svojich aktív duševného vlastníctva. Firmy majú obmedzené povedomie o tom, ako zúročiť tieto práva a investorom a bankám chýbajú potrebné znalosti na ocenenie takýchto aktív.
Výkonný riaditeľ EUIPO Joao Negrao pre médiá uviedol, že ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva spájajú nápady s trhmi a pomáhajú podnikom prinášať inovácie na trhy.
„Vzhľadom na to, že aktíva duševného vlastníctva tvoria rastúci podiel na hodnote podnikov, je nevyhnutné zabezpečiť vhodné finančné prostredie pre podnikateľský sektor, najmä pre inovatívne malé a stredné podniky, začínajúce podniky a rýchlo rastúce podniky, aby mohli uvádzať svoje nápady a aktíva duševného vlastníctva na trh,“ uviedol. Dodal, že veľa perspektívnych firiem opúšťa Európu aj preto, že finančný systém EÚ plne neuznáva hodnotu nehmotných aktív pri zaistení financovania, ktoré potrebujú na svoj rast.
Draghiho správa o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti upozornila, že v rokoch 2008 až 2021 presťahovalo svoje sídlo do zahraničia takmer 30 % startupov s hodnotou nad jednu miliardu USD založených v EÚ.
Podľa odhadov EUIPO by financovanie založené na duševnom vlastníctve mohlo každý rok zmobilizovať nové zdroje v hodnote 30 až 120 miliárd eur. Za desaťročné obdobie to predstavuje 150 až 580 miliárd eur s potenciálnym kumulatívnym vplyvom na HDP EÚ v rozmedzí 70 až 750 miliárd eur (0,4 % až 4,2 % HDP EÚ).
Riešenie cyklu financovania si vyžaduje opatrenia v piatich prioritných oblastiach: zviditeľnenie duševného vlastníctva, priradenie relevantnej hodnoty duševnému vlastníctvu, využitie hodnoty duševného vlastníctva na poskytovanie úverov, vybudovanie základne dôkazov a posilnenie koordinácie medzi rôznymi aktérmi. Spolu tieto opatrenia podporia rast, zmobilizujú súkromný kapitál a posilnia inovačnú suverenitu Európy, tvrdí správa EUIPO.
Správa navrhuje sériu opatrení na zlepšenie prístupu k bankovému financovaniu, posilnenie oceňovania duševného vlastníctva a rozšírenie možností financovania nad rámec tradičných bankových úverov vrátane verejnej podpory a rizikového kapitálu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)