ŠTÚDIA: Jeden z 10 Európanov si kúpil falošný produkt

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Alicante 13. júna (TASR) - Každý desiaty Európan sa nechal nachytať a kúpil si falošný produkt, ktorý väčšinou pochádzal z Ázie. Ukázala to štúdia, ktorú tento týždeň zverejnil európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO).Veľa spotrebiteľov má problémy s rozlišovaním medzi autentickými výrobkami a falzifikátmi, uvádza sa v správe EUIPO so sídlom v španielskom prístavnom meste Alicante.Podľa údajov EUIPO a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) tvoria falšované výrobky 6,8 % dovozu do Európskej únie (EÚ) a ich hodnota sa odhaduje na 121 miliárd eur.Falzifikáty sa vyskytujú vo všetkých odvetviach od oblečenia po elektroniku, hračky alebo víno, pričom 9 % respondentov v EÚ sa priznalo, že sa nechalo oklamať a kúpilo si takéto produkty.Toto percento sa v jednotlivých krajinách líši, napríklad v Španielsku to bolo 12 % opýtaných, vo Francúzsku 9 %, v Bulharsku 19 % a vo Švajčiarsku 2 %.Autori štúdie pripomínajú, že vlani v dôsledku pandémie nového koronavírusu a s ňou spojených blokád došlo k rozmachu elektronického obchodu. Až 70 % Európanov preto nakupovalo on-line. Ukázalo sa však, že „“.EUIPO tvrdí, že 33 % Európanov „“.Šéf EUIPO Christian Archambeau upozornil aj na „“.Podľa inej štúdie EUIPO, zverejnenej začiatkom tohto roka, sú hlavnými krajinami pôvodu falšovaných liekov Čína a India, zatiaľ čo Spojené arabské emiráty, Hongkong a Singapur slúžia ako tranzitné uzly pre tieto výrobky, ktoré zahŕňajú všetko od liekov proti bolesti až po antibiotiká či pleťové masky. Smerujú do Afriky, USA aj Európy vrátane štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, ako sú Albánsko alebo Ukrajina.Väčšinou sa prepravujú loďami, pričom 80 % zo zhabaných kontajnerov na celom svete pochádzalo z Číny a Hongkongu, uvádza sa v štúdii EUIPO.Úrad upriamil pozornosť aj na "" televízneho obsahu, ku ktorému je prístup on-line. Jeho hodnota v EÚ predstavuje viac ako 1 miliardu USD (824,74 milióna eur) ročne.(1 EUR = 1,2125 USD)