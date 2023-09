Euractiv: Digitalizácia priemyslu je veľkou príležitosťou i výzvou

Bratislava 21. septembra (TASR) - Európske krajiny spustili zásadnú reštrukturalizáciu priemyselného sektora, scieľom pripraviť ho na výzvy klimatických zmien adigitalizácie. Informoval o tom vo štvrtok portál Euractiv, na ktorého diskusii sa zúčastnili predstavitelia politických strán. Digitalizácia pre slovenský priemysel znamená podľa nich príležitosť, ale aj výzvu.



Pokiaľ Slovensko nevyužije príležitosť digitálnej transformácie, bude to podľa Kamila Šaška zo strany Hlas-SD znamenať veľké riziko. Upozornil, že sme síce automobilová veľmoc, no vývoj napreduje aj v okolitých krajinách, napríklad v produkcii batérií. Pokiaľ sa Slovensko neprispôsobí, automobilky môžu podľa neho odísť do krajín, kde bude dostupnosť technológií efektívnejšia.



"Zastavili sme dobiehanie životnej úrovne. Zelená transformácia a digitalizácia sú zásadnou príležitosťou na tvorbu nového ekonomického rastu a pracovných miest. Štát však nesmie neustále meniť svoje ciele," dodal.



Ladislav Kamenický zo strany Smer-SD vyhlásil, že EÚ zaostáva za technologickým pokrokom v Číne. "Príčinou je, že Čína má najväčší zdroj surovín, z ktorých sa vyrábajú autobatérie. EÚ nie je konkurencieschopná voči Číne, čo sa týka elektromobility. Nebránim sa novým trendom a rozvoju, ale musíme mať jasný plán ako sa stať konkurencieschopnou krajinou," objasnil.



Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska vníma digitalizáciu ako impulz masívnej transformácie a ekonomickú príležitosť pre budúcu generáciu. Pozitívny príklad vidí v slovenskom vývoji autobatérií. "Čína má síce prístup k výrobným zdrojom, ale nie je to len Čína, ale napríklad aj Austrália. Na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách vznikajú baterkárne, ktoré nie sú závislé len od Číny, ale dokonca aj od slovenského patentu," dodal.



Problémom je podľa Jozefa Hajka zo strany KDH nedostatočná vízia Slovenska, ako aj neefektívne čerpanie eurofondov. Preto strana navrhuje, aby tieto financie išli cez samosprávy a regióny, keďže vedia najlepšie, kam majú ísť. Taktiež dodal, že Slovensko má síce výhodu vo výrobe áut, no v budúcnosti to môže byť aj nevýhodou.



"Dnes vidíme, že automobilky na Slovensku sú nachystané na prechod na elektromobilitu, ale hrozí nám, že výroba prejde napríklad do Maroka pre lacnejšie energie," uzavrel.