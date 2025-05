Eurelectric: EÚ musí dať bilióny eur do rozvodných elektrických sietí

Brusel 5. mája (TASR) - Starnúce európske rozvodné siete nemajú kapacitu na skladovanie energie a potrebujú investície v biliónoch eur, aby sa vyrovnali s rastúcou výrobou obnoviteľnej energie, väčším dopytom po elektrine a vyhli sa výpadkom, aký zasiahol Španielsko. Na pondelňajšiu správu tlačovej agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.



„Existuje naliehavá a nevyhnutná potreba modernizovať a posilniť európske elektrické siete,“ povedal pre Reuters Kristian Ruby, generálny tajomník obchodnej asociácie Eurelectric, ktorá zastupuje elektroenergetický priemysel na európskej úrovni.



Ruby pripomenul, že väčšina elektrických sietí v EÚ pochádza z minulého storočia a polovica vedení má viac ako 40 rokov. Nárast výroby nízkouhlíkovej energie a prudký dopyt po energii z dátových centier a na nabíjanie elektromobilov si vyžiada modernizáciu sietí, ktoré takisto potrebujú digitálnu ochranu proti kybernetickým útokom.



Ak globálne investície do obnoviteľných zdrojov energie sa od roku 2010 takmer zdvojnásobili, investície do sietí sú sotva na úrovni 265 miliárd eur ročne. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa táto suma musí zdvojnásobiť na vyše 530 miliárd eur ročne v roku 2030, aby pokryla potrebné modernizácie.



Podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ minulý rok vzrástol na 47 % z 34 % v roku 2019, zatiaľ čo podiel fosílnych palív klesol na 29 % z 39 %.



Európska komisia odhaduje, že Európa musí do roku 2050 investovať 1,75 bilióna až 2 bilióny eur do prenosných sietí.



Podľa analytikov z think-tanku Bruegel európske firmy vlani investovali 80 miliárd eur do sietí v porovnaní s 50 až 70 miliardami eur v predchádzajúcich rokoch. Tvrdia, že tieto investície možno bude treba zvýšiť až na 100 miliárd eur.



Problém Španielska a Portugalska je, že ich energetické systémy nemajú dostatočné napojenie na iné siete v EÚ, ktoré by mohli fungovať ako záloha. Španielsko potrebuje viac prepojení s Francúzskom a Marokom.



Európska komisia si dala za cieľ zvýšiť mieru prepojenia na 15 % v roku 2030 z pôvodných 10 %, čo znamená, že každý členský štát EÚ bude musieť byť schopný dovážať aspoň 15 % svojej spotreby elektriny zo susedných krajín.



Modernizáciu sietí si vyžaduje aj zvyšovanie výroby solárnej a veternej energie. Fotovoltické a veterné elektrárne vyrábajú jednosmerný prúd, zatiaľ čo plynové alebo jadrové elektrárne vyrábajú striedavý prúd. Jednosmerný prúd treba premeniť na striedavý prúd do európskych sietí na použitie v domácnostiach a podnikoch. Ak sa produkcia slnečnej a veternej energie zníži, sieť potrebuje záložné zariadenia vyrábajúce striedavý prúd, aby nedošlo k poklesu frekvencie a odpájaniu niektorých výrobných zariadení, čo má zabrániť preťaženiu transformátorov a prenosových sústav.



Európa má v súčasnosti 10,8 gigawattu (GW) úložnej kapacity v batériách. Táto kapacita má v roku 2030 dosiahnuť 50 GW, čo je výrazne pod požadovanou úrovňou 200 GW, upozornila Európska asociácia pre uskladňovanie energie (EASE).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)