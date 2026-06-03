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Eurelectric:Regióny s lacnejšou výrobou elektriny pritiahnu investície

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Európska federácia energetického priemyslu uvádza, že Európa nemusí dokazovať, že elektrifikácia funguje, ale musí ju rozširovať priemyselným tempom.

Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Európske regióny, ktoré zabezpečia nákladovo efektívnu a rýchlu výrobu elektriny, prilákajú aj priemyselné reinvestície a digitálny rast. Uvádza sa v správe Zlepšenie priemyselnej konkurencieschopnosti prostredníctvom elektrifikácie, ktorú v stredu zverejnila Európska federácia energetického priemyslu Eurelectric so sídlom v Bruseli, informuje spravodajca TASR.

Eurelectric na svojej webovej stránke upozornil, že v energeticky náročných odvetviach a sektoroch s nízkym alebo stredným tepelným výkonom a dátových centrách sa vyskytuje rovnaký vzorec: projekty elektrifikácie zlyhávajú, keď sa cena, sieť, kapitál a prevádzka riešia postupne. Uspejú, keď sú tieto faktory zosúladené.

Výsledky elektrifikácie sú určené aj architektúrou systému, nielen charakteristikami sektora. Skutočná hodnota elektrifikácie je systémová, ale zostáva neposudzovaná, a preto sa neimplementuje,“ uvádza sa v správe združenia, ktoré zastupuje vyše 3500 európskych energetických spoločností z oblasti výroby, distribúcie a dodávok elektriny.

Európska federácia energetického priemyslu uvádza, že Európa nemusí dokazovať, že elektrifikácia funguje, ale musí ju rozširovať priemyselným tempom. „Pokrok je stále pomalý: elektrifikácia v roku 2024 vzrástla len o jeden percentuálny bod, a to aj napriek zníženiu emisií uhlíka. Obmedzením už nie je technológia, ale schopnosť systému transformovať riešenia na investovateľné výsledky,“ uvádza sa v dokumente, podľa ktorého elektrifikácia napreduje iba v sektoroch, kde je elektrina predvídateľná, konkurencieschopná a dodávaná včas.

Hoci veľkoobchodné ceny v roku 2024 klesli o 20 %, zostávajú štrukturálne vyššie a nestálejšie ako v konkurenčných regiónoch, čo oslabuje priemyselné podnikanie.

Podľa Eurelectric sa politika združuje okolo rovnakých identifikovaných priorít, ako sú dostupnosť, zrýchlenie siete, dlhodobé zmluvy a systémová integrácia. „Toto nie sú nezávislé páky - je potrebné ich zosúladiť ako systém. Elektrifikácia sa nebude zvyšovať prostredníctvom postupných riešení, ale prostredníctvom integrovaných modelov dodávania, ktoré koordinujú dopyt, infraštruktúru, kapitál a riziko,“ stojí v správe, podľa ktorej v koordinovanejšom systéme elektrifikácie prevádzkovatelia prenosných sústav a priemyselní spotrebitelia podporujú stabilitu siete a bezpečnosť dodávok.

Eurelectric tvrdí, že v dobe geopolitických rizík a narúšania dodávateľských reťazcov presun priemyselného dopytu z dovážaných fosílnych palív na domácu elektrinu môže zlepšiť stabilitu nákladov, posilniť odolnosť a podporiť dlhodobý rast. „Obmedzenia nie sú spôsobené technologickou pripravenosťou, ale komplexnosťou okolitého systému, infraštruktúry, investičných rámcov a politík. Predpokladom je prehľadnosť cien. Bez nej budú investície do siete a mobilizácia kapitálu pomalé,“ konštatuje správa.

Autori správy tvrdia, že Európa musí konať na štyroch frontoch: poskytovanie stabilných dlhodobých investičných signálov, zosúladenie infraštruktúry s priemyselným kalendárom, zlepšenie prehľadnosti a ziskovosti investícií a vytvorenie ucelených politických rámcov zameraných na realizáciu.

Európska priemyselná základňa je podľa Eurelectric vo veľkej miere závislá od dovážaných fosílnych palív, čo vystavuje spoločnosti cenovým šokom, neistote dodávok a strategickým hrozbám. Elektrifikácia ponúka cestu k zníženiu vystavenia sa týmto rizikám.

Rozšírením čistej, lokálne vyrábanej energie sa Európa môže spoľahnúť na väčšiu priemyselnú aktivitu v bezpečnejšom a sebestačnejšom energetickom systéme. Zároveň sa elektrifikácia zmení na konkurenčnú výhodu,“ uvádza sa v správe. Jej autori varujú, že priemysel zostáva hlavným zdrojom škodlivých emisií, pričom mnohé z priemyselných operácií možno presunúť na elektrické riešenia. Rýchla elektrifikácia môže znížiť emisie, zlepšiť energetickú účinnosť a zvýšiť odolnosť priemyslu voči klimatickým a trhovým narušeniam.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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