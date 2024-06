Euro 2024 môže priniesť Nemecku 1 miliardu eur

Berlín 22. júna (TASR) - Futbalový šampionát Euro 2024, ktorý organizuje Nemecko, môže vďaka zahraničným turistom priniesť ekonomike krajiny v 2. štvrťroku 1 miliardu eur. Uviedol to vo svojej prognóze inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



To zodpovedá približne 0,1 % hrubého domáceho produktu, pričom nemecké sektory pohostinstva a maloobchodu s potravinami budú mať zo šampionátu najväčší úžitok.



Počas majstrovstiev sveta 2006 v Nemecku sa počet príchodov a prenocovaní zahraničných hostí zvýšil o 25 %, pripomenul Gerome Wolf, výskumník z Ifo.



"Ak to vezmeme ako základ pre majstrovstvá Európy v roku 2024, môžeme počas šampionátu očakávať viac ako 600.000 zahraničných turistov a 1,5 milióna prenocovaní," povedal.



"Efekt však bude len krátkodobý, takže sektor služieb po odchode turistov po skončení majstrovstiev Európy v 3. štvrťroku pravdepodobne opäť klesne," poznamenal Wolf.



Nemecké ministerstvo hospodárstva očakáva takisto dočasný vzostup v sektoroch orientovaných na spotrebiteľov počas Eura 2024 a po veľmi slabom maloobchodnom predaji v tomto roku, ale nie v takom rozsahu ako počas majstrovstiev sveta v roku 2006.



Odborníci sa zhodujú, že celkový vplyv Eura 2024 na najväčšiu európsku ekonomiku závisí aj od toho, ako sa na turnaji bude dariť nemeckému národnému tímu.