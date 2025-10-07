< sekcia Ekonomika
Euro aj akcie mierne klesli v dôsledku francúzskej politickej krízy
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval Lecornua za premiéra len v septembri.
Autor TASR
Paríž 7. októbra (TASR) - Spoločná európska mena v utorok mierne klesla voči doláru a smerom nadol zamierili aj európske akciové trhy. Dôvodom sú politické turbulencie vo Francúzsku. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
V utorok sa začnú dvojdňové rokovania medzi odchádzajúcim francúzskym premiérom Sébastienom Lecornuom, ktorý v pondelok (6. 10.) nečakane rezignoval, a členmi niekoľkých strán, hoci nie je jasné, akú zodpovednosť bude mať Lecornu počas rokovaní.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval Lecornua za premiéra len v septembri. Stal sa tak najkratšie pôsobiacim premiérom v modernej francúzskej histórii. Jeho rezignácia zároveň uvrhla druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny do nového kola neistoty a nepokojov.
Kurz eura do 10.49 h SELČ klesol o 0,4 % na 1,1668 USD/EUR, pričom trhy reagovali tiež na vyhlásenia predstaviteľov Európskej centrálnej banky, ktorí ponechali otvorenú možnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb.
V centre pozornosti sú aj nadchádzajúce komentáre predstaviteľov amerického Federálneho rezervného systému (Fed), hoci vzhľadom na odstávku vlády (shutdown), ktorá oddialila zverejnenie nových ekonomických údajov, analytici neočakávajú zmenu menovej politiky. Všeobecne sa predpokladá, že Fed na svojom zasadnutí koncom tohto mesiaca zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov, rovnako ako v septembri.
Aj európske akciové trhy sa v utorok mierne oslabili, pričom paneurópsky index Stoxx 600 do 10.17 h SELČ klesol o 0,1 %, nemecký DAX o 0,2 % a francúzsky CAC 40 o 0,3 %, zatiaľ čo index FTSE 100 v Spojenom kráľovstve vzrástol o 0,1 %.
