Euro dosiahlo trojmesačné maximum

Londýn 4. júna (TASR) - Euro dosiahlo vo štvrtok trojmesačné maximum a náklady Talianska na obsluhu dlhu sa znížili po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) zvýšila stimuly na oživenie hospodárstva eurozóny, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu.



ECB oznámila, že zvýšila objem nákupov núdzových dlhopisov o 600 miliárd eur na 1,35 bilióna eur a predĺžila jeho platnosť minimálne do konca júna 2021. Analytici počítali so zvýšením stimulov len o 500 miliárd eur.



Rozhodnutie ECB prinieslo úľavu slabším krajinám eurozóny a podporilo euro.



Kurz spoločnej európskej meny sa vo štvrtok popoludní zvýšil na trojmesačné maximum, tesne nad úroveň 1,13 USD/EUR, čo predstavuje nárast o 0,75 %.



Kroky ECB pomohli aj Taliansku. Výnos z jeho 10-ročných dlhopisov klesol o vyše 15 bázických bodov na 1,38 % a sú najnižšie od konca marca.



Rozdiel medzi výnosmi z 10-ročných talianskych a referenčných nemeckých dlhopisov je najmenší od konca marca, dosiahol približne 170 bázických bodov.



Aj výnosy zo španielskych a portugalských 10-ročných dlhopisov klesli, a to v oboch prípadoch o 7 bázických bodov, zatiaľ čo výnosy z gréckych dlhopisov klesli o vyše 10 bázických bodov.