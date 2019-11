Euro je pasca, tvrdí Matolcsy, guvernér maďarskej centrálnej banky

Budapešť 4. novembra (TASR) - Euro je „pasca“ a členom eurozóny by malo byť umožnené, aby v nadchádzajúcich desaťročiach prestali používať jednotnú menu. Uviedol to guvernér maďarskej centrálnej banky György Matolcsy v článku pre Financial Times.



Euro, ktoré sa v súčasnosti používa v 19 európskych krajinách, bolo zavedené v roku 1999 a podľa pravidiel Európskej únie (EÚ) by mal každý člen tohto bloku nakoniec prijať jednotnú menu. Maďarsko zatiaľ nie je členom eurozóny napriek opakovaným pokusom o vzdanie sa forintu.



Matolcsy, ktorý stojí na čele Maďarskej národnej banky od marca 2013, označil euro za „francúzsku pascu“, ktoré neslúži dobre svojim členom. „Spoločná mena nebola pred rokom 1999 potrebná pre príbehy o európskom úspechu a väčšina členských štátov eurozóny z nej neskôr nemala prospech,“ uviedol Matolcsy.



„Nastal čas prebudiť sa z tohto škodlivého a márneho sna. Dobrým východiskovým bodom by bolo uznať, že jednotná mena je pascou prakticky pre všetkých jej členov - z rôznych dôvodov, a nie zlatou baňou. Štáty EÚ, tak v eurozóne, ako aj mimo nej, by mali pripustiť, že euro bolo strategickou chybou,“ napísal.



Podľa neho dogma, že euro je „normálnym“ ďalším krokom smerom k zjednoteniu západnej Európy, je škodlivá. Pripomína, že takmer žiadna z podmienok zavedenia eura nebola splnená. Aj po dvoch desaťročiach totiž stále chýba väčšina potrebných pilierov úspešnej globálnej meny: spoločný štát, rozpočet pokrývajúci najmenej 15 - 20 % celkového hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny, minister financií eurozóny a jeho ministerstvo.



Matolcsy pripomína, že si zriedkakedy pripúšťame skutočné korene nesprávneho rozhodnutia o vytvorení spoločnej meny: išlo o "pascu Francúzska". Keď sa Nemecko zjednotilo, francúzsky prezident François Mitterrand sa obával rastúcej nemeckej moci a veril, že ak presvedčí susednú krajinu, aby sa vzdala svojej marky, postačí to, aby sa zabránilo "nemeckej" Európe. Vtedajší kancelár Helmut Kohl sa vzdal marky a považoval euro za konečnú cenu za zjednotenie Nemecka. Obaja sa mýlili a ani euro nedokázalo zabrániť vzniku silného Nemecka.



Ale aj Nemci spadli do pasce eura. Začlenenie ekonomík južnej Európy do eurozóny viedlo k dostatočne slabému výmennému kurzu eura, ktorý umožnil Nemcom stať sa najsilnejším exportérom strojov z EÚ. Táto neočakávaná príležitosť ich učičíkala a zanedbali modernizáciu svojej infraštruktúry a nedostatočne investovali do budúcich odvetví. Zmeškali digitálnu revolúciu, zle odhadli vývoj Číny a nedokázali vybudovať paneurópske globálne spoločnosti. A zároveň, koncerny ako Allianz, Deutsche Bank a Bayer spustili neúspešné pokusy dobyť Wall Street a USA.



Väčšine krajín eurozóny sa pred eurom darilo lepšie ako s ním, tvrdí guvernér maďarskej banky. Podľa analýzy Centra pre európsku politiku v prvých dvoch desaťročiach po zavedení eura bolo len málo víťazov a veľa porazených.



Globálna kríza v roku 2008 a neskôr dlhová kríza eurozóny v rokoch 2011-12 väčšinu členov menovej únie tvrdo zasiahla. Mnohé štáty naakumulovali veľký dlh, zvlášť Grécko. Riešenie vyvolalo rozpory, keďže vlády museli konsolidovať svoje obrovské dlhy, ale úsporné opatrenia mali negatívny vplyv na výkon ich ekonomík.



"Členovia eurozóny by mali mať dovolené opustiť eurozónu v nasledujúcich desaťročiach, a tí, ktorí v nej zostanú, by si mali vybudovať udržateľnejšiu globálnu menu,“ dodal Matolcsy.



Maďarsko si v posledných rokov vybudovalo komplikované vzťahy s EÚ. V roku 2014 Európska centrálna banka (ECB) oznámila politikom v Budapešti, že návrh zákona o sankciách pre členov maďarskej centrálnej banky, ktorí nepredložili vyhlásenie o majetku, nie je v súlade s právom EÚ. A európski zákonodarcovia spochybnili aj politickú nezávislosť samotnej maďarskej centrálnej banky.