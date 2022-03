Euro je voči doláru najslabšie za takmer dva roky

Frankfurt nad Mohanom 3. marca (TASR) - Spoločná európska mena pokračovala vo štvrtok v oslabovaní. Voči doláru sa dostala najnižšie od mája 2020 a voči libre od júla 2016. Dôvodom je vysoká neistota spôsobená vojnou na Ukrajine.



Euro sa popoludní predávalo so stratou približne pol percenta po 1,1066 USD, pričom ešte ráno sa jeho kurz pohyboval nad hranicou 1,11 USD/EUR. Jeho kurz vo štvrtok padol až na 1,058 USD/EUR. Euro zrejme zaznamená štvrté týždňové oslabenie voči americkému doláru.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,1076 (v stredu: 1,1106) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9029 (0,9004) eura.



Hlavnou témou na finančných trhoch zostáva ruská invázia na Ukrajinu. Pod obrovským tlakom je naďalej ruský rubeľ, ktorý vo štvrtok padol na rekordné minimum po tom, ako ratingové agentúry znížili úverovú známku Ruska do neinvestičného pásma.



Naopak, posilňujú sa meny považované za bezpečné prístavy v časoch neistoty a turbulencií, ako je dolár alebo švajčiarsky frank.



Negatívny vplyv na euro má tiež zníženie očakávaní týkajúcich sa sprísňovania menovej politiky v eurozóne. Podľa devízovej expertky Commerzbank Antje Praefckeovej trh pre vojnu na Ukrajine očakáva, že ECB začne zvyšovať sadzby neskôr a pomalšie.