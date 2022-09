Euro kleslo aj napriek tomu, že ECB razantne zvýšila sadzby

Frankfurt nad Mohanom 8. septembra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok dostala pod tlak aj napriek bezprecedentnému zvýšeniu úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB). Neskoro popoludní sa predávala po 0,9964 USD, pričom ešte pred oznámením rozhodnutia ECB sa jej kurz pohyboval nad paritou s dolárom.



ECB stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,0009 (v stredu 0,9885) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9991 (1,0116) eura.



ECB vo štvrtok rozhodla o najprudšom zvýšení úrokov vo svojej histórii, keď zdvihla všetky tri svoje hlavné sadzby o 75 bázických bodov. Týmto spôsobom zareagovala na extrémne vysokú infláciu. Mena tradične profituje zo zvýšenia sadzieb. Trhy však toto rozhodnutie očakávali, čo znamená, že už bolo započítané v kurze eura.



Šéfka ECB Christine Lagardová na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov signalizovala, že ECB bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Nevylúčila ďalší razantný nárast sadzieb, ale upozornila, že zvýšenia o 75 bázických bodov nie sú normou. Zopakovala, že Rada guvernérov bude rozhodovať na základe prichádzajúcich údajov z ekonomiky.



"Pokiaľ sa recesia, ktorej sa mnohí obávajú, neukáže v tvrdých ekonomických údajoch, ECB sa môže sústrediť na príliš vysokú infláciu a pokračovať v rýchlom zvyšovaní sadzieb," uviedol hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer. Podľa neho by ECB mohla pokračovať v dvíhaní sadzieb do začiatku budúceho roka. Potom zrejme bude musieť prerušiť cyklus sprísňovania menovej politiky, keďže sa už v údajoch mala ukázať očakávaná recesia.