Euro kleslo na šesťtýždňové minimum

Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - Spoločná európska mena pokračovala v piatok (14. 6.) v prudkom oslabovaní z predchádzajúceho dňa a dostala sa na najnižšiu úroveň za šesť týždňov. Hlavným dôvodom aktuálneho poklesu eura je politická neistota vo Francúzsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kurz eura v piatok popoludní padol na 1,0668 USD/EUR, čo bolo najmenej od konca mája. Spoločná európska mena nakoniec uzavrela týždeň na 1,0709 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila jej referenčný kurz v piatok popoludní na 1,0686 (vo štvrtok: 1,0784) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9358 (0,9272) eura.



Na euro má v posledných dňoch negatívny vplyv politická neistota vo Francúzsku. Dôvodom sú parlamentné voľby, ktoré vyhlásil prezident Emmanuel Macron po tom, ako jeho centristická aliancia utrpela v eurovoľbách vysokú porážku. Na trhoch panujú obavy, že k moci sa dostanú euroskeptické sily z pravicového politického tábora. To by mohlo ešte zhoršiť už aj tak napätú fiškálnu situáciu druhej najväčšej krajiny eurozóny, a teda stabilitu spoločnej európskej meny.



Hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer upozornil, že verejné financie sú už teraz v mnohých členských štátoch v delikátnej situácii a politické riziká ich môžu ešte zhoršiť. "Fungujúca menová únia si vyžaduje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, ktorú pravicové strany odmietajú ako zásah do národnej suverenity," dodal Krämer.