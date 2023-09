Euro kleslo na trojmesačné minimum

Frankfurt nad Mohanom 7. septembra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok opäť dostala pod tlak. Neskoro popoludní sa obchodovala po 1,0692 USD. Jej kurz predtým dočasne klesol až na 1,0686 USD/EUR, čo bolo najmenej za viac než tri mesiace.



Európska centrálna banka stanovila referenčný kurz eura vo štvrtok popoludní na 1,0710 (v stredu: 1,0745) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9337 (0,9306) eura.



Najnovšie údaje z Nemecka aj z eurozóny opäť sklamali očakávania. Produkcia v nemeckom priemysle v júli medzimesačne padla o 0,8 %, pričom analytici počítali len s polovičným poklesom.



Navyše, ekonomika eurozóny expandovala v 2. kvartáli pomalšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) podľa tretieho odhadu Eurostatu medzištvrťročne stúpol len o 0,1 %. Pôvodne sa počítalo s nárastom o 0,3 %.



Negatívny vplyv na euro majú už dlhší čas slabé údaje z eurozóny v kombinácii so solídnymi údajmi z ekonomiky USA. K tomu treba pripočítať očakávania, že Rada guvernérov ECB by na svojom najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutoční o týždeň, mohla minimálne prerušiť cyklus zvyšovanie sadzieb.