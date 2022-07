Euro kleslo oproti doláru pred rozhodnutím o úrokovej sadzbe Fedu

Londýn 25. júla (TASR) - Spoločná európska mena euro v pondelok oproti doláru mierne klesla, keďže investori zvažujú potenciálnu veľkosť očakávaného zvýšenia úrokovej sadzby amerického Federálneho rezervného systému (Fed) koncom tohto týždňa. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Kurz eura v pondelok do 9.13 h SELČ klesol o 0,15 % na 1,0194 USD/EUR. Euro tak zamierilo nadol po oživení z minulého týždňa, keď sa čiastočne zotavilo z pádu na najnižšie úrovne za niekoľko dekád začiatkom tohto mesiaca.



Obchodníci sú opatrní, pokiaľ ide o euro, keďže budúci rast Európy do značnej miery závisí od neistých dodávok ruského plynu. Predpovede, že Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v sérii veľkých zvyšovaní sadzieb, tiež zoslabli po tom, ako prezidentka ECB Christine Lagardová minulý týždeň naznačila, že tento rok nehrozí regiónu recesia napriek prudko rastúcej inflácii a problémom v dodávateľských reťazcoch.



V prípade Fedu sa však očakáva, že v stredu (27. 7.) zvýši kľúčový úrok aspoň o 75 bázických bodov, keďže inflácia v USA v júni dosiahla 9,1 %, čo je viac ako 40-ročné maximum. Trh sa bude snažiť odhadnúť, či toto agresívne sprísnenie uvrhne najväčšiu svetovú ekonomiku a hlavnú hnaciu silu globálneho rastu do recesie.



Ministerka financií USA Janet Yellenová cez víkend pripustila, že rast najväčšej svetovej ekonomiky sa spomaľuje. Pripustila tiež riziko recesie, ale uviedla, že pokles hospodárstva nie je nevyhnutný.



Dolárový index, ktorý meria vývoj amerického dolára voči šiestim hlavným menám, je v pondelok pomerne stabilný a drží sa blízko úrovne 106,495 bodu.