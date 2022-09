Euro kleslo pod hranicu 0,99 USD, je najslabšie za 20 rokov

Frankfurt nad Mohanom 5. septembra (TASR) – Spoločná európska mena euro v pondelok klesla pod hranicu 0,99 USD, čo je jej 20-ročné minimum. Prispelo k tomu rozhodnutie Ruska zastaviť na neurčito dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Kurz eura klesol v pondelok do 7.35 h SELČ o 0,70 % na 0,9884 USD, čo je jeho najnižšia úroveň od decembra 2002.



Európska mena od začiatku roka oslabuje voči doláru v dôsledku ekonomických turbulencií a neistoty vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu.



Aj európske akcie v pondelok ráno zamierili nadol a klesli zhruba o 3 %, pretože zhoršujúca sa energetická kríza na kontinente prehĺbila obavy z vysokej inflácie a sprísňovania menovej politiky centrálnej banky.



Ruská spoločnosť Gazprom minulý týždeň na neurčito zastavila transport plynu cez svoj kľúčový plynovod do Európy po tom, ako sa lídri skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) dohodli na zavedení cenového stropu pre ruskú ropu, keďže Kremeľ pokračuje vo vojne na Ukrajine. Gazprom to odôvodnil únikom motorového oleja na turbíne v kompresorovej stanici Portovaja. Ceny zemného plynu v Európe dosahujú rekordy. Vlády zvažujú špeciálne kroky na obmedzenie nákladov na energie. Nemecko plánuje balík 65 miliárd eur na ochranu spotrebiteľov.



Menové výbory centrálnych bánk na celom svete vrátane Európskej centrálnej banky (ECB) sú nastavené na zvyšovanie úrokových sadzieb, aby bojovali proti nadmernej inflácii napriek zhoršujúcim sa vyhliadkam globálnej ekonomiky. Sprievodný nárast reálnych výnosov - považovaný za skutočnú cenu peňazí pre dlžníkov - predstavuje prekážku pre rôzne rizikové aktíva.