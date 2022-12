Euro mierne kleslo na 1,0658 USD

Frankfurt nad Mohanom 15. decembra (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok ráno mierne oslabila pred dôležitým rozhodnutím Európskej centrálnej banky (ECB) o nastavení menovej politiky. Euro sa ráno predávalo po 1,0658 USD a o niečo nižšie v porovnaní so stredajším (14. 12.) večerom.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu popoludní referenčný kurz eura na 1,0649 (v utorok 13. 12. 1,0545) USD/EUR.



Devízový trh dnes čaká predovšetkým na rozhodnutie Rady guvernérov, ktoré by malo byť zverejnené o 14.15 h SEČ, o nastavení menovej politiky. Experti prognózujú, že ECB v boji s vysokou infláciou opäť zdvihne úrokové sadzby, ale spomalí tempo sprísňovania, keď sa počíta s ich nárastom o 50 bázických bodov po zvyšovaní o 75 bázických bodov.



V stredu večer spomalila tempo zvyšovania úrokových sadzieb aj americká centrálna banka, keď zdvihla svoju kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,25 až 4,50 % po štyroch zvýšeniach o 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba v USA sa dostala najvyššie od roku 2007.



Šéf Fedu Jerome Powell signalizoval, že Fed bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, aby zaistil trvalý pokles inflácie. Vyhliadky na ďalšie zvyšovanie sadzieb podporili dolár, čo malo naopak negatívny vplyv na euro.