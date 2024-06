Euro oslabilo na mesačné minimum

Brusel/New York 11. júna (TASR) - Euro pokračuje v oslabovaní, v utorok klesol jeho kurz oproti doláru na najnižšiu úroveň za posledný mesiac. Náladu na trhoch naďalej ovplyvňujú dôsledky volieb do Európskeho parlamentu, ktoré viedli francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. Investori vyčkávajú i na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách a najmä na jej projekcie, ako plánuje v prípade sadzieb ďalej pokračovať. Zároveň čakajú na údaje o vývoji inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska mena oslabila už v pondelok (10. 6.) v reakcii na nečakanú vysokú prehru Macronovej strany s krajnou pravicou. Macron na to reagoval rozpustením parlamentu a vyhlásením nových volieb už na koniec tohto mesiaca. Náladu investorov ovplyvnil aj fakt, že vo voľbách do Európskeho parlamentu celkovo posilnila krajná pravica.



"Francúzske voľby sú mimoriadne dôležité a uvidíme, ako sa to celé vyvinie," povedal Athanasios Vamvakidis z Bank of America. Ako však dodal, tento týždeň budú hlavnú rolu na trhoch hrať údaje o vývoji inflácie v USA a projekcie v oblasti vývoja úrokových sadzieb. Tie zverejní Fed po skončení dvojdňového zasadnutia, ktoré sa začalo v utorok. Trhy čakajú aj na aktuálne rozhodnutie o úrokových sadzbách, väčšina analytikov však počíta s tým, že na júnovom zasadnutí ich Fed meniť nebude.



Euro zaznamenalo v utorok kurz 1,0725 USD/EUR, čo predstavuje mesačné minimum. Neskôr sa kurz jednotnej meny čiastočne zotavil a dosiahol 1,0731 USD/EUR, čo však predstavuje stále o 0,3 % slabší kurz než v pondelok.



Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára oproti košu šiestich popredných svetových mien, vzrástol o 0,2 % na 105,39 bodu. To je najvyššia hodnota od 14. mája.



V porovnaní s eurom posilnila aj britská libra. Oproti euru dosiahla 22-mesačné maximum, zatiaľ čo oproti doláru sa jej kurz menil iba minimálne.