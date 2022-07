Euro oslabilo oproti doláru na takmer 20-ročné minimum

Frankfurt nad Mohanom 5. júla (TASR) - Kurz eura klesol v utorok oproti doláru na takmer 20-ročné minimum. Trhy reagovali na najnovšie odhady investorov v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb v eurozóne. Vzhľadom na zvyšujúce sa riziko recesie v menovej únii upravili investori svoje prognózy zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) smerom nadol. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



Kurz európskej meny klesol oproti doláru v utorok o 0,9 % na 1,0325 USD/EUR. To je najnižší kurz eura od decembra 2002. Trhy najnovšie odhadujú, že ECB zvýši tento rok úrokové sadzby o menej než 140 bázických bodov, zatiaľ čo pred necelými tromi týždňami počítali so zvýšením o viac než 190 bázických bodov.



Od začiatku roka klesol kurz eura oproti doláru už o viac než 8 %. Rekordná inflácia zvyšuje ekonomický tlak na firmy aj domácnosti, a navyše ekonomika Európy dopláca na vojnu na Ukrajine. Tento vývoj obmedzuje možnosti ECB zvyšovať úrokové sadzby tak rýchlo ako americká centrálna banka Fed.