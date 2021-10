Euro pokračovalo v utorok v posilňovaní

Frankfurt nad Mohanom 19. októbra (TASR) - Spoločná európska mena pokračovala v utorok v posilňovaní. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1641 USD, pričom v noci na utorok sa jej kurz pohyboval len tesne nad 1,16 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok popoludní referenčný kurz eura na 1,1655 (v pondelok: 1,1604) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8580 (0,8618) eura.



Dolár sa dostal pod tlak už v pondelok po zverejnení správy o vývoji priemyselnej produkcie, ktorá sa v septembri nečakane znížila. K tomu sa v utorok pridali slabé čísla zo stavebného sektora. Výstavba nových domov v USA v septembri prekvapivo klesla a počet nových stavebných povolení padol prudšie, než prognózovali ekonómovia. Dolár sa v utorok oslabil voči všetkým dôležitým menám.



Sprísňovanie menovej politiky zostáva aj napriek zvýšeniu inflačných očakávaní v nedohľadne. Guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau aj napriek aktuálnemu rýchlemu tempu rastu spotrebiteľských cien nepočíta so skorým zvyšovaním úrokových sadzieb. Vysoká inflácia je podľa neho len dočasná. Tieto vyjadrenia nemali negatívny vplyv na euro, keďže trh ani predtým nepočítal so skorým sprísnením menovej politiky.