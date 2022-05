Euro pokračuje v zotavovaní, jeho kurz vzrástol nad 1,07 USD/EUR

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 24. mája (TASR) - Dolár sa v utorok oslabil na 1-mesačné minimum a euro pokračuje v zotavovaní. Výpredaj na akciových trhoch nedokázal podporiť dolár, ktorý býva žiadaný v turbulentných časoch ako bezpečný prístav.



Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu svetových mien, sa znížil o 0,3 % na 101,79 bodu, čo je najmenej od 26. apríla.



Spoločná európska mena sa od začiatku týždňa posilňuje, keď ju podporili vyhlásenia šéfky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej.



Euro si v rannom obchodovaní v Londýne polepšilo o 0,4 % a jeho kurz sa dostal až na 1,0729 USD/EUR.



Lagardová v pondelok (23. 5.) signalizovala, že ECB čoskoro spustí cyklus sprísňovania menovej politiky. Čisté nákupy dlhopisov by sa mali skončiť na začiatku 3. kvartála, uviedla šéfka ECB. To by umožnilo prvé zvýšenie úrokových sadzieb v júli, pričom do konca 3. kvartála by sa depozitná sadzba ECB mala dostať zo záporného pásma, kde sa nachádza už 8 rokov.



"Mnohí pozorovatelia budú naďalej považovať ECB za príliš váhavú, ale fakt, že sprísňovanie sa s veľkou pravdepodobnosťou spustí v júli a že ECB je, zdá sa, ochotná pokračovať vo zvyšovaní sadzieb aj potom, je pozitívnou správou pre euro," uviedli stratégovia Commerzbank.



Kurz eura tento mesiac padol až na 1,0349 USD/EUR, čo bolo najmenej od januára 2017. Odvtedy sa však spoločná mena zotavuje a už si v priebehu siedmich obchodných dní pripísala 3,6 %.