Euro sa dostalo na tohtoročné minimum

Frankfurt nad Mohanom 12. apríla (TASR) - Spoločná európska mena na konci týždňa pokračovala v oslabovaní a klesla na tohtoročné minimum. V piatok sa jej kurz znížil takmer o 1 % na 1,0631 USD/EUR. Od začiatku týždňa stratila takmer 2 % a zrejme zaznamená najhorší týždeň od konca roka 2022.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na úrovni 1,0652 (vo štvrtok: 1,0729) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9387 (0,9320) eura.



Hlavným dôvodom aktuálneho oslabovania spoločnej európskej meny sú očakávania, že ECB začne uvoľňovať menovú politiku skôr ako americká centrálna banka Fed.



Výpredaj eura sa spustil po štvrtkovom (11. 4.) zasadnutí Rady guvernérov ECB. ECB totiž signalizovala, že úrokové sadzby v eurozóne by mohli začať klesať už júni. Podľa devízových stratégov by euro mohlo až do polovice roka pokračovať v poklese a padnúť na 1,05 USD, prípadne neskôr dosiahnuť paritu s dolárom, ak Fed tento rok nespustí uvoľňovanie.



"Nemôžeme vylúčiť návrat na úroveň 1 USD až 1,05 USD," uviedol stratég ING Bank Francesco Pesole. Posun k parite by podľa neho bol možný "v prípade scenára extrémnej divergencie menových politík Fedu a ECB".