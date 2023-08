Euro sa dostalo pod tlak, jeho kurz klesol na 1,0845 USD

Frankfurt nad Mohanom 31. augusta (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok dostala pod výrazný tlak. Neskoro popoludní sa obchodovala po 1,0845 USD, teda približne o 1 cent menej ako ráno.



Európska centrálna banka stanovila referenčný kurz eura vo štvrtok popoludní na 1,0868 (v stredu: 1,0886) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9201 (0,9186) eura.



Nové údaje o vývoji inflácie v eurozóne boli zmiešané. Celková inflácia v auguste stagnovala na 5,3 %, pričom analytici počítali s jej spomalením. Jadrová inflácia, ktorej ECB venuje osobitnú pozornosť, však klesla. Experti sa nezhodujú na tom, aký vplyv budú mať najnovšie údaje o vývoji spotrebiteľských cien na menovú politiku ECB.



Členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová vo štvrtok poukázala na to, že Rada guvernérov rozhoduje podľa aktuálnych údajov. Jej členovia preto nedokážu predpovedať, ako vysoko sa dostanú úrokové sadzby ani ako dlho bude trvať cyklus sprísňovania menovej politiky. Vyjadrenia Schnabelovej boli na jej pomery pomerne zdržanlivé, čo mohlo mať negatívny vplyv na euro.



Najbližšie zasadnutie Rady guvernérov, na ktorom bude rokovať o nastavení úrokových sadzieb, sa uskutoční v polovici septembra. To, či bude ECB pokračovať v boji proti inflácii ďalším zvýšením sadzieb alebo počká, je aj po aktuálnych údajoch o vývoji spotrebiteľských cien neisté. Ďalšie smerovanie menovej politiky ponechala otvorené aj šéfka ECB Christine Lagardová.



Ekonomické údaje z USA podporili dolár. Správa o spotrebiteľských výdavkoch a príjmoch domácností, ako aj týždenné údaje z trhu práce signalizovali, že najväčšia svetová ekonomika je v dobrej kondícii.