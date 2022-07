Euro sa na v pondelok ráno mierne posilnilo

Frankfurt nad Mohanom 18. júla (TASR) - Euro odštartovalo nový týždeň s miernym ziskom. Spoločná európska mena sa v pondelok ráno predávala po 1,0090 USD, teda o niečo vyššie v porovnaní s piatkovým (15. 7.) večerom. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,0059 USD/EUR.



Pondelkové obchodovanie by malo byť relatívne pokojné. Bude totiž zverejnených len málo makroekonomických údajov, ktoré by mohli dať devízovému trhu nové impulzy.



Investori sa tento týždeň sústredia predovšetkým na štvrtkové (21. 7.) zasadnutie Rady guvernérov ECB. Vo všeobecnosti sa počíta s prvým zvýšením úrokových sadzieb v eurozóne približne po 11 rokoch. Dôvodom je vysoká inflácia. ECB by tiež mala zverejniť detaily nového nástroja, ktorého cieľom je zabrániť prudkému nárastu rizikových prirážok na výnosy vládnych dlhopisov v eurozóne.