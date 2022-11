Euro sa oslabilo, ale zostáva nad paritou s dolárom

Frankfurt nad Mohanom 9. novembra (TASR) - Spoločná európska mena sa uprostred týždňa po voľbách do Kongresu v USA oslabila, zostáva však mierne nad paritou s dolárom. V stredu podvečer sa predávala po 1,0029, pričom ešte ráno sa obchodovala približne o pol centa vyššie.



Európska centrálna banka (ECB) v stredu popoludní stanovila kurz eura 1,0039 (v utorok: 0,9996) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9961 (1,0004) eura.



Na finančných trhoch sú v centre pozornosti voľby do Kongresu v USA. Pôvodne sa prognózovalo výrazné víťazstvo republikánov, ale demokratom sa darilo lepšie, než sa očakávalo. Predovšetkým v Senáte bude podľa aktuálnych výsledkov situácia tesná a demokrati v ňom môžu získať väčšinu. V Snemovni reprezentantov zrejme získajú tesnú väčšinu republikáni.



V eurozóne zostáva v centre pozornosti vysoká inflácia a menová politika ECB. Spotrebitelia podľa prieskumu ECB počítajú s tým, že tempo rastu cien zostane nad inflačným cieľom aj o tri roky a že eurozónu čaká hlbšia recesia.