Euro sa teší popularite aj v siedmich krajinách mimo eurozóny

Brusel 9. júla (TASR) - Spoločná európska mena euro má veľkú podporu aj v členských krajinách EÚ, ktoré nie sú členmi eurozóny. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho bleskového prieskumu Eurobarometra, na ktorý upozornila Európska komisia.



Výsledky prieskumu, ktoré boli zverejnené v piatok, naznačili veľkú podporu pre euro aj v tých krajinách EÚ, ktoré ešte neprijali spoločnú menu.



Prieskum sa uskutočnil v siedmich členských štátoch, ktoré ešte nevstúpili do eurozóny, konkrétne v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a vo Švédsku.



V priemere 57 % občanov týchto krajín je za zavedenie eura a 40 % proti, pričom 87 % opýtaných priznalo, že osobne by prechod na euro zvládli, 71 % však má obavy z nárastu cien po vstupe do eurozóny a pre 43 % vzdať sa národnej meny znamená vzdať sa časti národnej identity.



Prieskum Eurobarometra ukázal, že veľká väčšina občanov siedmich krajín EÚ mimo eurozóny, 60 %, si myslí, že euro malo pozitívne dôsledky pre krajiny, ktoré túto menu už používajú. Vyše polovica (52 %) respondentov z tejto skupiny štátov pozitívne hodnotí nielen dôsledky, ktoré by malo zavedenie eura pre ich krajinu, ale 55 % z nich verí, že zavedenie eura by malo pozitívne dôsledky aj pre nich osobne.



Celkovo 57 % respondentov "neeurozóny" podporuje zavedenie eura vo svojej krajine. Najpozitívnejšie stanovisko k tomu zaujali občania Rumunska (75 %) a Maďarska (69 %). V porovnaní s rokom 2020 sa vo všetkých skúmaných členských štátoch, okrem Českej republiky, zvýšila miera podpory v prospech zavedenia eura. Najväčší nárast bol zistený v Rumunsku (zo 63 % na 75 %), a potom vo Švédsku (z 35 % na 43 %).



Občania uvedených krajín sa však so vstupom do eurozóny neponáhľajú, len 26 % z nich chce čo najrýchlejší vstup, 36 % to odkladá na neskôr, 17 % hovorí o dlhšom časovom horizonte a 19 % opýtaných túto možnosť odmieta.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)