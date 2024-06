Euro sa v piatok oslabilo

Frankfurt nad Mohanom 7. júna (TASR) - Spoločná európska mena sa v piatok popoludní oslabila. Dôvodom bolo posilnenie dolára, ktorý podporila správa o vývoji na trhu práce v USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Euro sa v piatok neskoro popoludní predávalo so stratou 0,75 % po 1,0809 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,0898 (vo štvrtok: 1,0865) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9175 (0,9203) eura.



Trh práce v Spojených štátoch sa v máji nečakane oživil, keď vzniklo podstatne viac pracovných miest, než sa očakávalo. To znížilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) začne čoskoro uvoľňovať menovú politiku.