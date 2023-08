Euro sa v piatok posilnilo a jeho kurz sa dostal nad 1,10 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 4. augusta (TASR) - Spoločná európska mena sa v piatok po správe o ochladení trhu práce v USA posilnila a dostala sa nad hranicu 1,10 USD. Neskoro popoludní sa obchodovala po 1,1023 USD. Pred zverejnením správy sa ešte kurz eura pohyboval na úrovni okolo 1,0940 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,0946 (vo štvrtok: 1,0932) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9136 (0,9148) eura.



V Spojených štátoch sa v júli vytvorilo menej pracovných miest, než sa očakávalo. To signalizuje mierne ochladenie na trhu práce. Nová správa ministerstva práce však neponúkla jasný obraz. Miera nezamestnanosti totiž klesla a priemerná hodinová mzda vzrástla viac, než sa očakávalo.



Finančné trhy však pozitívne prijali správu o spomalení tvorby pracovných miest. Interpretovali ju totiž ako pokles strednodobých inflačných rizík, čo zároveň znížilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude ešte zvyšovať úrokové sadzby.



Fed zatiaľ neohlásil koniec cyklu sprísňovania menovej politiky. Menový výbor po júnovej pauze v júli opäť zvýšil úrokové sadzby. Ďalší postup však centrálna banka ponechala otvorený. Ak by Fed nepokračoval v sprísňovaní, zrejme by to malo negatívny vplyv na dolár.