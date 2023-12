Euro sa v piatok posilnilo a jeho kurz sa dostal nad 1,10 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom/New York 22. decembra (TASR) - Spoločná európska mena pokračovala na konci týždňa v posilňovaní a jej kurz sa dostal nad 1,10 USD/EUR. Naopak, dolár klesol na takmer 5-mesačné minimum. Dôvodom bolo spomalenie inflácie v USA, čo podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) už v marci zníži úrokové sadzby.



Euro sa v piatok podvečer predávalo s miernym plusom po 1,1010 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila referenčný kurz eura v piatok popoludní na 1,0983 USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9104 eura.



Dolárový index v piatok klesol o 0,13 % na 101,65 bodu, čo bolo najmenej od konca júla. Index, ktorý meria hodnotu dolára voči košu šiestich svetových mien, počas uplynulých dvoch týždňov stratil viac ako 2 %.



Inflácia v USA sa podľa ukazovateľa preferovaného Fedom minulý mesiac spomalila. Spotrebiteľské ceny merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v novembri medziročne stúpli o 2,6 % po náraste o 2,9 % v októbri, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Takisto sa mierne ochladila jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, a dosiahla 3,2 %, čo bolo najmenej od apríla 2021.



Trh správu o vývoji PCE prijal ako ďalší argument, ktorý podporuje očakávania, že Fed čoskoro začne uvoľňovať menovú politiku. To má negatívny vplyv na dolár, ktorý sa dostal pod tlak už minulý týždeň, keď Fed signalizoval, že cyklus sprísňovania sa zrejme skončil a že v budúcom roku by mohol trikrát znížiť úrokové sadzby.