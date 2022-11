Euro sa v piatok ráno mierne posilnilo na 0,9782 USD

Frankfurt nad Mohanom 4. novembra (TASR) - Spoločná európska mena sa na konci týždňa pred zverejnením dôležitých údajov z USA posilnila. V piatok ráno sa predávala po 0,9782 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako vo štvrtok (3. 11.) večer.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura ešte na 0,9753 USD/EUR.



Euro sa tak mierne zotavilo z tohtotýždňových strát, keď sa od pondelka (31. 10.) voči doláru oslabilo o viac než 1 cent. Dolár podporilo predovšetkým rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o pokračovaní v cykle sprísňovania menovej politiky.



Menový výbor Fedu v stredu večer (2. 11.) v súlade s očakávaním zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 3,75 % až 4 %. Výrazné pohyby na devízovom trhu vyvolala následná tlačová konferencia jej šéfa Jeroma Powella.



Powell síce uviedol, že menový výbor (FOMC) bude na decembrovom zasadnutí diskutovať o spomalení tempa sprísňovania menovej politiky, zároveň však dal jasne najavo, že sa ešte neblíži koniec rastu sadzieb a že sadzby sa zrejme dostanú vyššie, než sa pôvodne predpokladalo. Trh to interpretoval tak, že sadzby na budúci rok vzrastú viac, než sa očakávalo, čo výrazne podporilo dolár.



Investori čakajú v piatok predovšetkým na správu o októbrovom vývoji na trhu práce v USA. Prognózy počítajú s robustnou tvorbou pracovných miest. Situácia na trhu práce je pre Fed dôležitá pri rozhodovaní o nastavení menovej politiky a prípadný pokles nezamestnanosti by mu dal priestor na ďalšie zvyšovanie sadzieb.