Euro sa v pondelok dostalo na 9-mesačné maximum 1,0903 USD

Frankfurt nad Mohanom 23. januára (TASR) - Spoločná európska mena sa na začiatku nového týždňa dostala na najvyššiu úroveň od jari minulého roka. V pondelok ráno sa predávala po 1,0892 USD, pričom v noci na pondelok sa jej kurz vyšplhal až na 1,0903 USD/EUR. To bolo najviac od apríla 2022, keď sa kurz eura dostal až na 1,0936 USD/EUR.



Európska centrálna banka stanovila v piatok (20. 1.) popoludní referenčný kurz eura na 1,0826 (vo štvrtok: 1,0815) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9237 (0,9246) eura.



V septembri 2022 kurz eura klesol až na 0,9536 USD/EUR. Hlavnou príčinou boli obavy, že ruská vojna proti Ukrajine stiahne európsku ekonomiku do hlbokej recesie.



Medzitým sa zvýšil optimizmus týkajúci sa budúceho vývoja európskej ekonomiky. Navyše, predstavitelia ECB, vrátane jej šéfky Christine Lagardovej, minulý týždeň potvrdili, že budú v rámci boja s vysokou infláciou pokračovať v ráznom sprísňovaní menovej politiky. Finančné trhy naopak počítajú s tým, že americká centrálna banka (Fed) bude menej agresívna.