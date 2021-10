Euro sa v pondelok oslabilo na 1,1613 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) - Spoločná európska mena si na začiatku nového týždňa pohoršila. Dôvodom boli slabé údaje z nemeckej ekonomiky. Euro sa v pondelok neskoro popoludní predávalo po 1,1613 USD, pričom ráno sa jeho kurz pohyboval o niečo vyššie.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz eura na 1,1603 (v piatok: 1,1630) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8619 (0,8599) eura.



Negatívny vplyv na euro malo zhoršenie nálady v nemeckom súkromnom sektore. Index podnikateľskej dôvery inštitútu Ifo klesol v októbri štvrtý mesiac po sebe.



"Z koronakrízy sa stala kríza dodávok," uviedol hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel. Nedostatok materiálov mal výrazný negatívny vplyv predovšetkým na nemecký priemysel.



K tomu je potrebné pripočítať cenové turbulencie na energetických trhoch, uviedol hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer a takisto poukázal na štvrtú vlnu pandémie. "Firmy tušia, že politici budú reagovať na nárast infekcií koronavírusom novými reštrikciami." Nemecká ekonomika by podľa Krämera nemusela vôbec expandovať.



Pod tlakom zostáva turecká líra, ktorá v pondelok padla voči doláru aj euru na nové rekordné minimá. Dôvodom bolo najnovšie napätie medzi Ankarou a západnými krajinami, k čomu sa ešte pridali vládne zásahy do menovej politiky a zrýchľujúca sa inflácia. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol počas víkendu, že plánuje veľvyslancov 10 západných štátov vyhlásiť za nežiadúce osoby. Tí vyzvali na prepustenie väzneného tureckého filantropa Osmana Kavalu (64), ktorý bol obvinený z organizovania a financovania protivládnych protestov v roku 2013 a z neúspešného pokusu o vojenský prevrat v roku 2016.