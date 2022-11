Euro sa v pondelok ráno oslabilo po výraznom náraste v minulom týždni

Frankfurt nad Mohanom 14. novembra (TASR) - Spoločná európska mena sa v pondelok ráno oslabila po výraznom náraste v minulom týždni. Okolo 10.15 h SEČ sa predávala so stratou 0,32 % po 1,0320 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok (11. 11.) popoludní referenčný kurz eura na 1,0308 (vo štvrtok: 0,9954) USD/EUR.



V piatok sa euro dostalo na najvyššiu úroveň od polovice augusta. Hlavným dôvodom bolo oslabenie dolára, ktoré spustila správa o poklese inflácie v USA.



Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v USA sa v októbri znížilo na 7,7 % z 8,2 % v septembri, pričom ekonómovia počítali s medziročnou infláciou na úrovni 7,9 %. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla v decembri spomaliť agresívne sprísňovanie menovej politiky, ktorým sa snaží dostať pod kontrolu infláciu. Dolár preto minulý týždeň voči euru klesol približne o 4 %.