Euro sa v stredu dostalo nad paritu voči doláru

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Spoločná európska mena sa v stredu po prvý raz za mesiac vyšplhala späť nad paritu voči doláru po tom, čo slabé ekonomické údaje z USA posilnili špekulácie, že Federálny rezervný systém (Fed) spomalí zvyšovanie úrokových sadzieb. Dolár tak zamieril nadol. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Kurz eura vzrástol v stredu dopoludnia o 0,66 % na 1,0042 USD, čo bolo najviac od 20. septembra. Aj britská libra stúpla, o 1,05 % na 1,1592 USD, čo bol jej najlepší kurz od 14. septembra. Dolár klesol tiež voči japonskému jenu o 0,6 % na 146,9 JPY, voči nórskej aj švédskej korune o približne 0,5 % a o viac ako 1 % oproti čínskemu offshore jüanu.



"Je to pokračovanie (dolárového) výpredaja, ktorý sme videli od konca minulého týždňa. Trhy očakávajú potenciálne spomalenie tempa rastu úrokov Fedu," povedal Lee Hardman, menový analytik z MUFG.



"Nemyslíme si, že sa to stane na ďalšom stretnutí v novembri, ale v decembri je určite vyššia pravdepodobnosť, že by Fed mohol znížiť tempo na 50 bázických bodov, namiesto 75 bázických bodov, ktoré sme videli nedávno," dodal.



Agresívne tempo zvyšovania úrokových sadzieb Fedu poslalo dolár smerom nahor. Noviny Wall Street Journal však v piatok (21. 10.) napísali, že predstavitelia Fedu začali dávať najavo svoju túžbu čoskoro spomaliť tempo rastu úrokov.



Nahrávajú tomu aj správy, že ceny domov v USA v auguste klesli, keďže prudký nárast hypotekárnych úrokových sadzieb podkopal dopyt. To je ďalší zo signálov, že zvyšovanie úrokových sadzieb Fedu už pracuje na spomalení najväčšej svetovej ekonomiky.